18 Ağustos’ta ilk laptopunu tanıtacak olan Realme’nin yeni akıllı saati, yeni raporlara göre beklenenden daha erken gelebilir. 2 adet sertifikada gözüken Realme Band 2, 18 Ağustos’ta yeni laptopla birlikte tanıtılabilir.

Çin merkezli Oppo’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Realme, belli bir döneme kadar hep akıllı telefonlarıyla bilinmişti. Daha sonra kataloğuna yeni bir soluk getirmek isteyen şirket, giyilebilir teknoloji ürünlerinden akıllı televizyona kadar birçok yeni kategoride ürün piyasaya sürdü. Realme 18 Ağustos’ta bir adım daha ileri giderek ilk laptopunu tanıtacak, ancak etkinlikte göreceğimiz tek şey laptop olmayabilir.

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlara göre Realme, akıllı saati Realme Band’ın yeni modelini erkenden tanıtabilir. Hint Standartları Bürosu’nun listesinde görülen Realme Band 2, 18 Ağustos’ta yeni laptopla beraber meraklıların karşısına çıkabilir.

Realme Band 2’nin 2 adet sertifikası ortaya çıktı

Realme’nin ikinci bir akıllı saati piyasaya sunması beklense de kesin değildi. Ancak Hint Standartları Bürosu’na ait bir listede görünen ‘RMW2010’ model numaralı ürün, Realme Band 2’nin müjdesini verdi. Ancak maalesef bu sertifika, tek başına cihaz hakkında bir bilgi sağlamıyor.

Neyse ki cihaza ait başka bir sertifika, özelliklere dair bir bilgi sağlamakta. Bluetooth SIG sertifikasında görüldüğü üzere cihaz, Bluetooth 5.2 bağlantı kalitesiyle gelecek. Bu da akıllı telefonlarla daha stabil bir bağlantı sunacak. Ayrıca henüz doğruluk payı bilinmeyen render görüntülerine göre cihaz, Huawei’nin Band 6 modeline benzeyecek. 1,4 inçlik, önceki modelden daha büyük bir ekrana sahip olması beklenen Realme Band 2, büyük ihtimalle tema ve birçok spor modunu dahilinde barındıracak.