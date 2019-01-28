  • Realme C1 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatına Göre Muhteşem Özellikler Sunan Akıllı Telefon Realme C1 2019 Tanıtıldı

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Çin ve Hindistan pazarlarında bütçe dostu akıllı telefon denince akla ilk gelen markalardan biri olan Realme, yeni akıllı telefonu C1 2019'u tanıttı.

Bütçe dostu fiyat/performans akıllı telefonları ile bilinen Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, şirketin en yeni bütçe dostu akıllı telefonu olan Realme C1 2019’u resmi olarak tanıttı.2GB ve 3GB RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olan Realme C1 2019, günlük kullanım için yeterli performansı sağlamayı vadediyor.
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Çinli şirketin Realme C1 2019’u tanıtma zamanı oldukça manidar. Zira Samsung, Çin ve Hindistan pazarında Realme’nin direkt olarak rakibi olacak Galaxy M serisini kısa süre içinde tanıtmayı planlıyor. Realme C1 2019’un Samsung Galaxy M serisine göre en büyük avantajının fiyat noktasında olması bekleniyor.

Realme C1 2019 Özellikler

  • Snapdragon 450 işlemci, Adreno 406 GPU
  • 2GB/3GB RAM, 32GB depolama
  • 6,2 inç HD+ (720x1520 piksel) ekran
  • Android 8.1 Oreo işletim sistemi
  • 13MP+2MP çift arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • 4.230mAh batarya
  • 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS, Micro-USB bağlantı
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7.549 Hint Rupisi fiyat etiketi ile satışa çıkan Realme C1 2019’un Türk Lirası karşılığı ise 560 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ancak olur da ülkemizde satışa sunulursa, akıllı telefonlara uygulanan vergilerle birlikte fiyatının daha da yukarı çıkması muhtemel.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/realme-c1-2019-with-up-to-3gb-ram-32gb-storage-launched-in-india-price-specifications-1984323
Etiketler: realme c1
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