Realme'nin geçtiğimiz mart ayında tanıtılan ve Çin'de satışa sunulan en yeni amiral gemisi GT 5G, Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri ve aynı segmentteki rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla gözleri üzerine toplayan telefonun Haziran ayında Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor.

Özellikle orta segmentte sunduğu güçlü modeller ve fiyat/performans telefonları ile adından bolca bahsettiren Realme, geçtiğimiz mart ayında yeni amiral gemisi GT 5G'yi Çin'de satışa sunmuştu. GT 5G, sunduğu teknik özellikler ile dikkat çekmeyi başaran bir model oldu ve aynı zamanda aynı segmentteki rakiplerine oranla uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Bu da telefonu pazarda güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Çin'de satışa çıktıktan sonra büyük ilgi gören telefon, şimdi de Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Realme'nin Birleşik Krallık resmi Twitter hesabında paylaşılan habere göre telefon haziran ayında pazara giriş yapacak ve bu konuda AliExpress ile iş birliği yapılmış durumda.

120 Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç FHD+ AMOLED ekranı, 65 W hızlı şarj desteği ile gelen 4.500 mAh kapasiteli bataryası, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama seçenekleri ile gelen Realme GT 5G, gücünü ise Qualcomm'un son amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor.

Narzo serisi telefonlar da satışa sunulacak:

Realme'den gelen tek haber GT 5G'nin Avrupa'da satışa başlayacak olması değil. Aynı zamanda yine aynı tweette Realme Birleşik Krallık hesabı, uygun fiyatlı orta segment serisi Narzo'nun da yakında satışa çıkacağını duyurdu. Hindistan'da yüksek satış rakamları elde eden serinin Avrupa'da da aynı başarıyı elde etmesi bekleniyor.

Realme son olarak geçtiğimiz günlerde Narzo serisinin en yeni üyesi Narzo 30'u duyurmuştu. 192 dolarlık fiyat etiketiyle tanıtılan telefon, dahil olduğu segmente göre iyi sayılabilecek özellikleriyle satışta.