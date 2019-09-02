Realme Q’nun Değişken Renkli Yeni Görüntüleri Yayınlandı

Realme, yeni cihazları Realme Q’nun tanıtılmasına yalnızca birkaç gün kala yeni görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntülerde görüldüğü üzere telefonun rengi cihazın üstünden altına doğru değişen bir tasarıma sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni modeli Realme Q’yu tanıtmak için gün sayıyor. Cihazla ilgili çok detaylı bilgiler elde edemesek de ufak tefek bilgilere sahibiz. Cihazın kamera özelliklerini, batarya ömrünü ve hangi yonga setiyle geleceğini biliyoruz ancak bugün yayınlanan bir görüntü, telefonun nasıl bir renk tasarımına sahip olacağını bizlere gösterdi.

Realme, geçmişte çıkardığı telefonlarında da dikkat çeken desen ve tasarımlara sahipti. İlk cihazları Realme 1, elmas desenine sahip bir arka kapakla gelmişti ve bu da onu diğer orta seviye telefonlardan ayıran önemli bir özellik olmuştu. Şimdi de Realme, bu geleneği devam ettirerek Realme Q’da da ilgi çekici bir desen kullandı.

Yayınlanan görüntülere baktığımızda cihazın arka kapağı ve yanları gayet dikkat çekiyor. Telefonun üstünden altına doğru değişen renkler, cihaza ayrı bir hava katıyor desek yanlış olmaz. Görüntüdeki telefonlardan birinin üst tarafı mor ve cihazın altına doğru renk maviye dönüyor. Bir diğer telefonun rengi ise yeşilden maviye dönüyor.

Snapdragon 712 işlemciye sahip olacak telefon, 4.035 mAh bir bataryayı içerisinde barındıracak. Görünüşe bakılırsa Realme, bu modelini tasarım konusunda iddialı bir şekilde piyasaya sürmeyi planlıyor. Eklediği donanımlara güvenen Realme'nin tasarım hamlesiyle kullanıcıları mutlu edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.