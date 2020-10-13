Realme Q2 ve Q2 Pro'yu Etkileyici Özellikleriyle Duyurdu

Realme, Q serisi telefonlarına iki yeni üye ekledi. Q2 ve Q2 Pro olarak isimlendirilen bu telefonlar, 5G destekleri ve diğer teknik özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. 19 Ekim'de satışa çıkacak modellerin fiyatları ise normal karşılanabilecek türden.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonları Q2 ve Q2 Pro'yu duyurdu. 5G bağlantı destekli akıllı telefonlar, pek çoğu ortak olan teknik özellikleri ile kullanıcıları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefonlar neler vadediyor?

Realme Q2, 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan ekranın 180 Hz dokunmatik hassasiyeti, kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 16 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip olan Realme Q2, delikli ekran tasarımıyla da premium bir his sunacak türden.

Realme'nin yeni akıllı telefonları işte böyle görünüyor

*Soldaki model Q2, sağdaki model ise Q2 Pro'yu temsil etmektedir.

Realme Q2, MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor. 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, sahip olduğu 30 watt hızlı şarj desteği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ayrıca bu akıllı telefon, Android 10 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile çalışıyor.

Realme Q2'nin arka kısmında yer alan üçlü kamera kurulumunda, 48 MP ana kamera yer alıyor. 8 MP ultra geniş açılı kamerası bulunan telefon, 2 MP de makro kameraya sahip. Realme'nin yeni akıllı telefonu, kamera performansı ile rakipleriyle dişli bir şekilde yarışacak gibi görünüyor.

Realme Q2 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme, 180 Hz dokunma oranı

6.5 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme, 180 Hz dokunma oranı İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x)

4 GB ya da 6 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)

Realme Q2 Pro'ya baktığımızda ise 6.43 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranın varlığını görüyoruz. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 180 Hz dokunmatik hassasiyete sahip. Bu ekrandaki delikte yer alan ön kamera da tıpkı Q2 gibi 16 MP çözünürlük sunuyor.

Realme Q2 Pro, MediaTek Dimensity 800U işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı kombinasyonuna sahip olan telefon, Android 10 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzüne sahip. Realme Q2 Pro'nun 4.300 mAh kapasiteli bataryası ise tüketicilere 65 watt hızlı şarj desteği vadediyor. Telefonun arka kısmının düz deri kaplama olduğunu da belirtelim.

Realme Q2 Pro'nun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP portre kamera ve 2 MP de makro kamera bulunuyor. Telefonun kamera kurulumu, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayıp, kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Realme Q2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde Super AMOLED, FHD+ çözünürlük

6.43 inç büyüklüğünde Super AMOLED, FHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.300 mAh (65 watt hızlı şarj desteği)

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, şirketin yeni akıllı telefonlarına 19 Ekim itibarıyla erişebilecekler. Telefonun fiyatlandırma durumu ise şu şekilde olacak;