Realme Q3 Ailesi Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatları

Realme, birçok farklı fiyat seçeneğiyle gelen 3 yeni modelini tanıttı. 5G desteğiyle gelen Q3 serisinin bir üyesi bugün Çin’de satışa sunuldu. Yeni, uygun fiyatlı Realme modellerinin özellikleri ve fiyat listesi haberimizde.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni Q3 serisini tanıttı. Serinin modellerinden biri bugün Çin’de satışa çıktı. 5G donanımlı yeni serinin model sayısı, önceki Q2 serisi gibi 3 adet. Diğer modellerin Çin’de ay sonunda çıkış yapacağı belirtildi, ancak ülkemizde ne zaman göreceğimiz belli değil.

Realme Q3i 5G modeli bugün Çin’de satışa sunuldu. Q3 5G ve Q3 Pro 5G modelleri ise 29 Nisan tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gelin bu 3 yeni modelin özelliklerine detaylı bir şekilde bakalım.

Şu an satışta olan Q3i 5G’nin özellikleri:

Henüz sadece Çin’de satılan Realma Q3i, 6,5 inçlik FHD+ bir ekranla 90 Hz yenileme hızı sağlıyor. Dimensity 700 işlemciyle gelen telefon, 4 GB ve 6 GB’lık RAM seçenekleriyle satışa sunuluyor. 128 GB dahili hafızaya sahip olan cihazın hafızası, microSD desteği sayesinde 1 TB’a kadar artırılabiliyor. Parmak izi okuyucu, kasanın yan kısmındaki güç butonunda yer alıyor. 48 MP’lik üçlü arka kamera sisteminin yanı sıra, ön kameradan da 16 MP’lik görüntü kalitesi sağlanıyor. 5000 mAh bataryası ve 30W hızlı şarj desteği olan cihaz, adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteği de barındırıyor.

Realme Q3 5G özellikleri:

6,5 inçlik IPS LCD ekrana sahip Q3, 120 Hz yenileme hızıyla gelecek. Qualcomm Snapdragon 750G işlemcili cihaz, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. 128 GB dahili hafızalı cihaz, Android 11’i destekleyecek. Q3i modeli gibi üçlü 48 MP arka kamera sistemi ve 16 MP ön kameraya sahip olacak Q3, yine 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj özelliğiyle uzun ömürlü bir kullanım sağlayacak.

Realme Q3 Pro 5G özellikleri

120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranlı Q3 Pro, Dimensity 1100 5G işlemciyle çalışacak. 6 GB ve 8 GB RAM, 128 GB ve 256 GB dahili hafıza seçenekleriyle satışa sunulacak cihazın parmak izi okuyucusu, dokunmatik ekrana dahil olacak. 68 MP arka ve 16 MP ön kameralı Q3 Pro, diğer modellerden farklı olarak 4500 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak.

Cihazların tüm özellikleri ve fiyat listesi:

Realme Q3 5G:

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 750G

: Qualcomm Snapdragon 750G RAM : 6 GB/8 GB

: 6 GB/8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : 6,5 inç, 2400 x 1800 IPS LCD, 120 Hz yenileme hızı

: 6,5 inç, 2400 x 1800 IPS LCD, 120 Hz yenileme hızı Arka Kamera : 48 MP ana kamera, diğerleri bilinmiyor (Üçlü kamera kurulumu)

: 48 MP ana kamera, diğerleri bilinmiyor (Üçlü kamera kurulumu) Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Fiyatlar:

6 GB RAM seçeneği : 200 dolar

: 200 dolar 8 GB RAM seçeneği: 215 dolar

Realme Q3i 5G:

İşlemci : Dimensity 700

: Dimensity 700 RAM : 4 GB/6 GB

: 4 GB/6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : 6,5 inç, FHD+, 90 Hz yenileme hızı

: 6,5 inç, FHD+, 90 Hz yenileme hızı Arka Kamera : 48 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Fiyatlar:

4 GB RAM seçeneği : 170 dolar

: 170 dolar 6 GB RAM seçeneği: 185 dolar

Realme Q3 Pro 5G:

İşlemci : Dimensity 1100 5G

: Dimensity 1100 5G RAM : 6 GB/8 GB

: 6 GB/8 GB Depolama : 128 GB/ 256 GB

: 128 GB/ 256 GB Ekran : 6,5 inç, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

: 6,5 inç, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 4500 mAh

: 4500 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Fiyatlar: