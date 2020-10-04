Son dönemlerin en dikkat çeken teknoloji üreticilerinden realme, ilk ev güvenlik kamerası realme Smart Cam 360°'ın tanıtılacağı tarihi açıkladı. Şirketin Xiaomi'ye rakip olacak yeni ürünü, 7 Ekim'de düzenlenecek lansmanla birlikte tanıtılacak.

Daha çok piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tanıdığımız Çin merkezli teknoloji üreticisi realme, son zamanlarda ürün gamını bir hayli genişletti. Bu kapsamda akıllı televizyonlardan giyilebilir teknolojiye kadar birçok alanda hizmet veren Çinli firma, son olarak 360 derecelik kamerası realme Smart Cam 360°'ı tanıtmaya hazırlanıyor.

Ürünün tanıtım tarihini bugün paylaşılan bir posterle duyuran firma, tanıtım için 7 Ekim Çarşamba gününü işaret etti. Aynı etkinlikte realme Buds Wireless Pro ve realme Buds Air Pro ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor.

realme Smart Cam 360°ın tasarımı ortaya çıktı:

realme'nin paylaştığı tanıtım görseliyle birlikte 360 derecelik kameranın tasarımı da ortaya çıkmış oldu. Şirketin ilk ev güvenlik kamerası olacak olan realme Smart Cam 360°, kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Bu noktada kamera 360 derece olarak lanse edildiğinden, cihazın yuvarlak taban üzerinde döneceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. realme'nin 360 derecelik ev güvenlik kamerası hakkında daha bilmediğimiz pek çok detay bulunuyor ama gece görüşü, hareket algılama, depolama genişletme desteği ve uygun fiyat etiketi olacağına inanıyoruz.

realme, şirketin ilk ev güvenlik kamerası Smart Cam 360°'ı yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi'ye rakip olarak piyasaya sürecek. Xiaomi'nin ürün gamında fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada realme'nin de benzer bir fiyat politikası uygulaması rekabeti kızıştırabilir.