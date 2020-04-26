Çinli teknoloji şirketi Realme’nin yakın zamanda tanıtması beklenen Realme TV, Google’dan aldığı sertifikayla karşımıza çıktı. Sertifikayla birlikte televizyonun Android TV işletim sistemiyle geleceği de kesinleşti.

Son zamanların yükselen teknoloji şirketlerinden Realme, bu kez birçok cihazının yanında bir de akıllı bir televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Realme TV olarak adlandırılan cihaz, aslında Hindistan’da ikinci çeyrekte piyasaya sürülecek olsa da koronavirüs nedeniyle şirketin planları da aksadı.

Koronavirüsten dolayı gecikme yaşayan Realme ise bu yolunda şaşmadan ilerlemeye devam ediyor. Yeni televizyonunu en kısa sürede alıcılara ulaştırmak isteyen şirket, bugün televizyonu için yeni bir sertifika kazandı. Üstelik bu sertifika, televizyonun hangi işletim sistemine de sahip olacağını ortaya çıkardı.

Android TV işletim sistemiyle gelecek:

Android TV Guide tarafından Twitter’da paylaşılan sertifikaya göre Realme TV, ‘ikebukuro’ kod adlı bir sertifikayı kazandı. Realme TV’nin kazandığı bu sertifikaysa ona Google tarafından verildi. Böylelikle Realme’nin akıllı televizyonunun Android TV işletim sistemiyle geleceği de bir nevi kesinlik kazandı.

Listede yer alan kod adıyla yola çıkan Android TV Guide, Realme TV’nin Çin’in en büyük ikinci televizyon üreticisi ChangHong tarafından üretilebileceğini söyledi. Bununla birlikte Realme TV’nin MStar T16 işlemciye sahip olacağını da açıklamalarına ekledi.

Android TV işletim sistemine sahip olacağı söylenen Realme TV’nin içinde elbette Google Play Store erişimi de bulunacak. Böylece kullanıcılar istedikleri uygulamayı Android televizyonlarına kurabilecekler. Bunun yanı sıra Realme TV’nin bir de Google Asistan’ın desteğine sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Realme TV’nin Google’dan aldığı sertifikada yalnızca Realme adı da yer almadı. Realme ile birlikte sertifika listesinde Vu, BenQ, Micromax ve Thomson gibi televizyon üreticileri de yer aldı. Listede ön plana çıkan Realme TV’nin 43 inç ve 32 inçlik iki model halinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.