Çıkışına 3 gün gibi bir süre kala, Realme U1 ile ilgili tüm bilgiler gün yüzüne çıktı.

Realme U1 isimli telefonun çıkışına 3 gün kala, tüm bilgileri sızdırıldı. Tam bir selfie canavarı olacağı ise onaylandı diyebiliriz.

İsmi verilmeyen bir kaynaktan alınan bilgilere göre, Realme U1 6.3 inç boyutlarında 2340x1080 çözünürlüğünde LCD ekrana sahip olacak ve 2.5D Corning Gorilla Glass 3 cam ile karşımıza gelecek. Ekran ile kasanın boyut oranı ise 90.8% gibi büyük bir rakam. Yani telefonun kenar boyutları bizi rahatsız etmeyecek.

Bunun yanında daha öncesinde resmi olarak onaylanmış Helio P70 işlemcisi bulunacak telefonda Mali G72 GPU çipseti kullanılacak. 2.1 GHz hızında çalışacak olan çipset 3GB ya da 4GB RAM alternatifleri ile desteklenecekken 32 ve 64GB depolama kapasiteli seçenekleri bulunacak.

Kameralardan bahsedecek olursak Realme U1 25MP ön kameraya sahip iken 13MP arka kameraya ve aynı zamanda derinlik sensörü için ekstradan 2MP kameraya sahip olacak. Bunların yanında 3.500mAh pil gücü ile beğeniye sunulacak olan telefon hızlı şarj özelliğini destekleyerek karşımıza çıkacak.