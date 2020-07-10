Realme CEO’su Madhav Sheth, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şirketin ilk akıllı saati Realme Watch'un bir sonraki güncellemeyle 20 yeni kadran görünümüne kavuşacağını duyurdu. CEO, paylaşımında ayrıca yeni kadran görünümlerinden 6'sına yer verdi.

Giyilebilir teknoloji sektörünün son zamanlarda en dikkat çeken firmalarından biri olan realme, uzun zamandır beklenen akıllı saati realme Watch’u geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtmıştı. Fiyatına kıyasla oldukça iddialı özellikler sunan akıllı saat, ilk etapta işletim sistemine önceden yüklenmiş 12 kadran görünümü ile satışa sunulmuştu.

Şimdiyse şirketin CEO’su Madhav Sheth, Realme Watch’un yakında büyük bir güncelleme alacağını ve yeni kadran görünümlerine kavuşacağını duyurdu. Ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmeyen bu güncelleme, toplamda 20 adet yeni kadran görünümünü beraberinde getirecek.

realme Watch’a eklenecek yeni kadran görünümlerinden bazıları belli oldu:

Yeni kadran görünümlerinin söz verdikleri gibi yakında geleceğini Twitter hesabından duyuran CEO Madhav Sheth, yaptığı paylaşımda aynı zamanda yeni kadran görünümlerinden 6’sına da yer verdi. Takipçilerinden bu kadran görünümlerinin her birine isim bulmalarını isteyen CEO, en çok beğeni alan kullanıcılara ise realme Buds Q hediye edeceklerini duyurdu.

realme Watch neler sunuyor?

Tasarım anlamında ilk bakışta sıradan bir akıllı saate benzeyen realme Watch, daha çok fiyatına kıyasla sunduğu özelliklerle ön plana çıkıyor. 320 x 320 piksel çözünürlük ve 380 nit parlaklık sunan 1,4 inç büyüklüğünde TFT LCD ekranın yer aldığı saatte; koşu, yürüyüş, aerobik, güç antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, banminton, kondisyon bisikleti ve yoga gibi aktiviteleri içeren toplam 14 spor modu destekleniyor.

Goodix'in PPG sensörünü kullanan akıllı saat, bu sayede kalp atış hızınızı izlemenizi sağlarken aynı zamanda uyarılar da gönderebiliyor. Kalp atış hızının yanı sıra kandaki oksijen doygunluk seviyelerini izlemenize ve uyku takibi yapabilmenize de olanak sağlayan realme Watch’ta aynı zamanda IP68 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık da bulunuyor.

Pil kısmına geldiğimizde 160 mAh’lik bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkan realme Watch, kalp atış hızı izlemesi açıkken 7 güne kadar pil ömrü vadediyor. Güç tasarruf modu etkinleştirildiğinde ise bu süre 20 güne kadar uzayabiliyor.