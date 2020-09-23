Çinli teknoloji üreticisi Realme, birkaç ay önce duyurduğu yeni ürünlerini Türkiye pazarında satışa sundu. Satışa çıkan ürünler Buds Air Neo ve Watch olarak karşımıza çıkarken, bu ürünlerin uygun fiyatlı olması ülkemizdeki tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor.

Son dönemlerde adından söz ettirmeyi başaran teknoloji üreticisi Realme, kısa bir süre önce duyurduğu Buds Air Neo kablosuz kulaklığı ve Realme Watch isimli akıllı saatini Türkiye'deki hayranlarının hizmetine sundu. Realme'nin Türkiye pazarındaki yeni ürünleri, özellikle de uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Realme, Buds Air Neo isimli kablosuz kulaklığıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, kablosuz kulaklığın 17 saate kadar kullanım imkanı sunacağını açıklamıştı Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine sahip olan kablosuz kulaklık, akıllı telefonlara hızlı bir şekilde bağlanıyor, ayrıca sahip olduğu süper düşük gecikme modu ile de oyuncuları etkileyecek gibi görünüyordu. İşte bu kablosuz kulaklık artık ülkemizde de satın alınabiliyor.

Realme Buds Air Neo'nun tasarımı böyle görünüyor

Realme Buds Air Neo, IPX4 sertifikasına sahip. Bu sertifika, ürünün su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca ülkemizdeki tüketiciler, bu kablosuz kulaklığa kırmızı, beyaz ve mavi renklerde sahip olabiliyorlar. Apple'ın AirPods modelleriyle tasarım anlamında benzerlikler gösteren bu kablosuz kulaklık, Türkiye'deki teknoloji perakendecilerinden 399 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Realme Watch, piyasadaki en uygun fiyatlı akıllı saatlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor

1,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Realme Watch, 12 farklı ekran tasarımıyla kullanılabiliyor. Bu tasarımlarla yetinmeyen kullanıcılar, 100'den fazla ekran tasarımını da indirip kullanmaya başlayabiliyorlar. Kullanıcılar, kalp atış durumlarını ve kanlarındaki oksijen seviyesini de bu akıllı saat sayesinde 7 gün 24 saat boyunca takip edebiliyorlar. Üstelik bu özellik, ölçülen değerlerde olağan dışı hareket olduğunda kullanıcıyı uyarıyor.

Realme Watch'un 14 farklı spor aktivitesini takip edebilme özelliği bulunuyor. Ayrıca bir kullanıcı, bu akıllı saati kullanırken su içmek ya da günlük adım hedefine ulaşabilmek için hatırlatıcılar kurabiliyor. Link isimli bir uygulamaysa akıllı telefonun kamera donanımının kontrol edilmesine ek olarak, çeşitli uygulamalardan gelen bildirimlerin görüntülenebilmesini sağlıyor.

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin ilk akıllı saati, siyah, kırmızı, mavi ve yeşil renkli kordonlarla satın alınabiliyor. Tıpkı Buds Air Neo gibi teknoloji perakendecileri üzerinden satın alınabilen akıllı saatin fiyatı ise 599 TL olarak belirlenmiş durumda. Akıllı saat, ülkemizde uygun fiyatlı ürün arayışında olan tüketicileri kendine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.