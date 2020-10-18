Realme Watch S Pro IMDA Sertifikasını Aldı

Bu yılın yükselen pazarı giyilebilir teknoloji alanında Realme de yer alıyor. Firmanın Watch S Pro akıllı saati için IMDA sertifikası alındı.

2020 yılında koronavirüs pandemisi, akıllı telefon gibi bazı ürünleri oldukça olumsuz etkiledi. Giyilebilir teknoloji pazarı ise bu süreçte oldukça sağlam durmaya devam ediyor. Firmalar da bu alana daha fazla odaklanıyor.

Giyilebilir teknolojilere gösterilen ilgide yaşanan artış, firmaları da harekete geçirdi. Bu yıl, Realme de kendi büyük çıkışını Realme Watch ve gerçek kablosuz kulaklıklarıyla gerçekleştirdi. Firmanın yeni akıllı saati de yakında gelecek gibi duruyor.

Realme Watch S Pro geliyor

Firmanın Realme Watch S Pro adı verilen yeni akıllı saati yakın zamanda satışa sürülebilir. Bugün firma Singapur IMDA sertifikası için bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret elbette ki rastgele bir ziyaret olmadı.

Yakın zamanda FCC’de yer alan bir listeleme sayesinde saatten ne beklememiz gerektiğine dair bir fikrimiz bulunuyor. Kuzey Amerikalı yetkililere göre Realme akıllı saatin yuvarlak bir ekranı ve iki fiziksel düğmesi bulunacak. Bu düğmeler saatin sağ tarafında yer alacak. Saatin silikon bir kordonu olacak.

İlk versiyonda saatin tasarımının kare olduğunu görmüştük. Görünüşe göre Realme yeni saatinde yeni tasarımları da deneyecek. Yeni giyilebilir teknoloji 1,39 inç AMOLED ekranla gelecek. Ekran çözünürlüğü ise bu boyda bir cihaz için oldukça yüksek olan 454x454 piksel olacak. FCC’ye göre akıllı saatin ağırlığı 64,5 gram olacak ve 420 mAh batarya barındıracak.

Realme Watch S Pro pek çok özellikle geliyor

Akıllı saat alanında alıştığımız üzere Realme’nin yeni cihazı da spor ve sağlık odaklı pek çok özelliğe sahip olacak. Adım sayar, uyku takibi gibi özellikler bu saatte de bulunacak. Ayrıca saatin üzerinde pek çok farklı sensör de yer alacak. Bunların arasında jiroskop, jeomanyetik, optik nabız, ortam ışık sensörü gibi farklı sensörler yer alacak.

FCC’ye göre bu saat hiç de basit bir ürün olmayacak ve telefona da çok bağımlı kalmayacak. Bluetooth, GPS ve Glonass desteği olan cihaz sonuç olarak bir Pro cihaz olacak. Ona göre gelişmiş özellikleri olan akıllı saatin fiyatının da yüksek olması beklenebilir.