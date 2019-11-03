Realme X'e Gelen Güncelleme Hata Nedeniyle Durduruldu

Realme, akıllı telefon modeli Realme X için sistem bazlı karanlık mod özelliğini getiren bir güncelleme yayınlamıştı ancak geliştiricilerin fark ettiği kritik bir hata yüzünden güncellemenin yayınlanması durduruldu.

Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, orta-üst segment akıllı telefonlar üretmesiyle bilinen bir şirket. Şirketin birkaç ay önce piyasaya sürdüğü Realme X modeli, geçtiğimiz günlerde bir güncelleme almıştı. RMX1901EX_11.A.09. isimli güncelleme, son zamanlarda fazlasıyla popüler olan sistem bazlı karanlık mod özelliğini de telefona getiriyordu.

Ekim 2019 güvenlik yamasını içeren güncelleme aynı zamanda oyun ve sistem performansını geliştirerek bazı belirli hataları gidermişti ancak Realme topluluğundaki geliştiriciler kritik bir hata keşfettiler. Bu hata keşfedildikten sonra Realme, güncellemenin yayınlanmasını bir an önce durdurdu. Hatanın neden kaynaklandığı veya neye sebep olduğu henüz Realme tarafından açıklanmadı.

Güncellemeyi yapanlar, Realme başka bir güncelleme yayınlayana kadar hata ile yaşayacak

Güncelleme, çoğu akıllı telefon üreticisinin yaptığı gibi aşamalı bir şekilde akıllı telefonlara yayınlanıyor. Dolayısıyla güncelleme yayından kaldırılmadan önce telefonlarına güncellemeyi indiren kullanıcılar, yeni bir güncelleme yayınlanana kadar bu güncellemedeki hata ile birlikte devam etmek zorundalar. Realme, sorunun kaynağını açıklamasa da güncellemenin çok kişiye ulaşmadan durdurulduğunu belirtti.

Realme, "Geliştiriciler, güncelleme çok fazla cihaza ulaşmadan kritik bir hata keşfettiler ve güncellemenin yayınlanmasını durdurduk. Olabildiğince hızlı bir şekilde hatayı giderip yeni güncellemeyi sizler için yayınlayacağız. Sizlere bunu yaşattığımız ve sizleri beklettiğimiz özür dileriz" açıklamasını yaparak topluluğuna bir özür mesajı yayınladı.