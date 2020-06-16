Çinli teknoloji devi OPPO'nun alt markası realme, yeni amiral gemisi modeli realme X3'e ait bir tanıtım görseli yayınladı. "Yakında geliyor" notunun yer aldığı görselde akıllı telefonun özelliklerine, tanıtım tarihine veya tasarımına dair herhangi bir detay yer almadı.

Son zamanların en formda akıllı telefon üreticilerinden realme, yeni realme X3 üzerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda Asya bölgesinde tanıtımı yapılması beklenen akıllı telefon, geçtiğimiz dönemlerde farklı sızıntılarla karşımıza çıkmıştı. Bugünse şirket, resmi Twitter hesabından telefonun tanıtımını işaret eden bir görsel yayınladı.

Yayınlanan görselde telefonun tasarımı, özellikleri veya tanıtım tarihine dair herhangi bir detay bulunmuyor. Bununla birlikte posterde yer alan "Yakında geliyor" notu, realme’nin yeni akıllı telefonun tanıtımı için ön hazırlık yapıyor olabileceğini ve resmi lansmanın yaklaşmakta olduğunu ima ediyor olabilir.

realme X3, realme X3 SuperZoom ile birlikte piyasaya sürülebilir:

Çinli merkezli realme; Snapdragon 855+ yonga seti, 12 GB RAM ve 4.200 mAh’lik bataryasıyla öne çıkan Realme X3 SuperZoom’u geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Henüz satışları başlamayan akıllı telefonun, bu ay içerisinde realme X3 ile birlikte Hindistan pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

realme X3 SuperZoom neler sunuyor?

Ekran kısmında 6,6 inçlik Full HD+ (2400 x 1080) çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızını destekleyen bir panel kullanan realme X3 SuperZoom, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 855+ yonga setinden alıyor. Bellek kısmında 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı yapılandırma seçeneğinin kullanıcılara sunulduğu cihazın depolama kısmında da benzer şekilde UFS 3.0 destekli 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor.

Cihazı arka tarafına çevirdiğimizde dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Buradaki kameralar sırasıyla 64 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı lens, 8 MP'lik periskop lens ve 2 MP'lik makro lens olarak görev yapıyor. Ön taraftaysa 32 MP + 8 MP’lik ikili ön kamera kurulumu kullanıcılara sunuluyor.

realme X3 SuperZoom özellikleri: