Realme X50 Pro 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

MWC 2020'de (Mobil Dünya Kongresi) X50 Pro 5G isimli akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, bugün bir sızıntının kurbanı oldu. Realme X50 Pro 5G'nin teknik özellikleri, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı.

Akıllı telefon sektörü için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan MWC 2020'nin başlamasına sayılı günler kaldı. 24 Şubat ile 27 Şubat 2020 arasında Barselona'da düzenlenecek olan etkinlik, birçok akıllı telefon üreticisinin lansmanına ev sahipliği yapacak. Çin'deki Corona virüsünün yarattığı tedirginlikten dolayı bazı firmalar bu yıl MWC'ye gitmeyeceğini açıklasa da Realme, bu etkinlikte boy gösterecek firmalardan biri olacak.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin etkinlikte duyuracağı cihazlardan biri de Realme X50 Pro 5G olacak. Adından da anlaşılacağı gibi 5G desteğiyle birlikte gelecek olan cihazın teknik özellikleri hakkında daha önce bilgi sahibi değildik ancak bugün Weibo'da yapılan bir paylaşımda Realme X50 Pro 5G'nin nasıl bir cihaz olacağını görmüş olduk. Gelin bu cihazın özelliklerine daha yakından bakalım.

Realme X50 Pro 5G nasıl bir telefon olacak?

Weibo'da ortaya çıkan ekran görüntüsü, X50 Pro 5G'nin 'Ayarlar' menüsünden 'Telefon Hakkında' seçeneğine tıklandığında karşımıza çıkan ekranı içeriyor. Görselden de anlayabileceğiniz üzere Snapdragon 865 SoC yonga setinden güç alacak olan Realme X50 Pro 5G, Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüyle birlikte gelecek. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğu görülen cihaz; NFC, çift SIM gibi destekleri kullanıcılarına sunacak.

Telefona ait olduğu söylenen bazı görsellerdeyse cihazın tasarımı hakkında daha fazla fikir sahibi oluyoruz. Bu bilgilere göre X50 Pro 5G'nin FHD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağını ve ön kameralarının sol üst köşeye konumlandırılacağını belirtebiliriz.

Realme X50 Pro 5G hakkında elde edilen bilgiler şimdilik bu kadar. Bu noktada firmanın MWC 2020'de yalnızca akıllı telefon tanıtmayacağını ve ilk akıllı televizyonunu görücüye çıkaracağını ekleyelim. MWC 2020'ye dair tüm detayları anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.