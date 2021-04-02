Realme X7 Pro Extreme Edition Duyuruldu: İşte Fiyatı

Realme, 12 GB RAM sunan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olan Realme X7 Pro Extreme Edition'ı duyurdu. Cihaz, gerek özellikleri gerek tasarımıyla tüketicilerin kendisinden beklediği hemen her detayı karşılıyor.

Fiyat/performans denince akla ilk gelen markalardan biri olan Realme, geçtiğimiz eylül ayında duyurulan Realme X7 Pro’nun daha “premium” tasarımlı versiyonu diyebileceğimiz Realme X7 Pro Extreme Edition’ı duyurdu. Özellikleri, Realme X7 Pro ile büyük ölçüde aynı olan “Extreme Edition” sürümü, iyileştirilen tasarımıyla birlikte daha dikkat çekici bir akıllı telefon haline gelmiş durumda.

Realme X7 Pro Extreme Edition’ın en fazla dikkat çeken detayı, iki yanından kavisli ekran tasarımı. Ayrıca yüksek ekran yenileme hızı, 64 MP ana kamera, hızlı şarj gibi özellikleri de Realme X7 Pro Extreme Edition’ı bakmaya değer bir akıllı telefon haline getiriyor. Günümüzdeki pek çok akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımını benimseyen cihaz, yüksek ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

6,55 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan Realme X7 Pro Extreme Edition, AMOLED ekran paneli ile daha dinamik görüntüler sunarken; maksimum 1.200 nit parlaklık değeri ile de gün ışığı altında dahi ekrandaki görüntülerin görülebilmesini sağlıyor.

Seviyesinin en dikkat çekici kamera performanslarından birini sunan Realme X7 Pro Extreme Edition, 64 MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerasını 119 derecelik geniş bir görüş açısına sahip 8 MP ultra geniş açı kamerası ve 4 santimetre odak uzaklığına sahip olan makro kamerası ile destekliyor. Ayrıca ekranındaki delikte de 32 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer aldığını belirtelim.

Realme X7 Pro Extreme Edition özellikleri

İşlemci: Dimensity 1000+

Dimensity 1000+ RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ekran: 6,55 inç, Full HD+, 90 Hz, AMOLED

6,55 inç, Full HD+, 90 Hz, AMOLED Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

4500 mAh, 65W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 11

Castle Sky ve Black Clever Forest adında iki ayrı renk seçeneği ile gelen Realme X7 Pro Extreme Edition, 8 GB RAM’li versiyonu için yaklaşık 350 dolar, 12 GB RAM’li versiyonu için ise yaklaşık 396 dolar fiyat etiketine sahip. Özellikle 12 GB RAM’li versiyonunun yüksek RAM kapasitesi isteyenler için en uygun çözümlerden biri olduğunu ifade edebiliriz.