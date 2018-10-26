Red Bull, Artırılmış Gerçeklikle Bir Dağı Evinize Getiriyor

Red Bull'un düzenlediği bisiklet yarışı, artırılmış gerçeklik desteğiyle Red Bull TV uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Bir uçağa binip Red Bull’un düzenlediği bisiklet yarışmasını izlemeye gitmek için biraz geç olsa da Red Bull TV uygulamasının size sunduğu artırılmış gerçeklik özelliğiyle kendinizi bisikletlerin kaldırdığı tozun arasında bulabileceksiniz.

Red Bull yarışmayı düzenlediği yarış pistinin üç boyutlu bir modelini oluşturdu ve bu şekilde izleyicilerine çok farklı bir izleme deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Artırılmış gerçeklik ile oluşturulan modelde yakınlaştırıp uzaklaştırma seçenekleriniz de mevcut. Pistteki bazı alanlarda 360 derece kameralar olacak ve yarış sırasında bisikletler dağlardan uçarak gelirken 360 derecelik görüntülerle yarışı takip edebileceksiniz. Red Bull bufna benzer bir uygulamayı Formula 1 yarışlarında da uygulamıştı.

Bu deneyim bir drone sayesinde hayata geçirildi. Drone, pistin 1200’ün üstünde yüksek kaliteli fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflar birleştirilerek üç boyutlu bir model oluşturuldu. Yarıştaki gelişmeler bu modelin üzerinden gösterilecek. Başka bir deyişle kendinizi orada hissedebileceksiniz. Yarışı, Red Bull TV uygulamasını indirerek izleyebilirsiniz.