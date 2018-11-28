Red Dead 2 Online Beta Başladı: İşte Modlar ve Detayları

Bugün itibarı ile Red Dead 2 Online Beta oyuncuların beğenisine sunuldu ve dün sizlerle haberini paylaştığımız Battle Royale modu oyunda ortaya çıktı.

Bir süredir Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geleceği yönündeki haberler gerçek oldu. Bugün itibarı ile Beta sürecine başlayan oyunda yer alan modları ve neler sunduklarını sizler için derledik.

Red Dead Redemption Online Modları

Shootout & Team Shootout: Sınırsız ölme hakkına sahip olduğunuz klasik Deathmatch ve TeamDeathmatch modları. Süre dolduğunda en çok kill alan taraf oyunu kazanıyor.

Sınırsız ölme hakkına sahip olduğunuz klasik Deathmatch ve TeamDeathmatch modları. Süre dolduğunda en çok kill alan taraf oyunu kazanıyor. Make it Count: Rockstar'ın Battle Royale moduna farklı bakış açısı. Süre dolana dek 32 oyuncunun bulunduğu küçük bir alan; kısıtlı kaynaklarla sadece ok ve yay kullanabiliyor ve bıçak fırlatabiliyorsunuz.

Rockstar'ın Battle Royale moduna farklı bakış açısı. Süre dolana dek 32 oyuncunun bulunduğu küçük bir alan; kısıtlı kaynaklarla sadece ok ve yay kullanabiliyor ve bıçak fırlatabiliyorsunuz. Most Wanted: Tepeye doğru ilerleyen taktiksel bir kapışma. Sıralamada yukarı çıktıkça, diğer oyuncuların sizi öldürdüğünde kazanacağı puan artıyor. Bu modda başarınız aynı zamanda belanız olacak.

Tepeye doğru ilerleyen taktiksel bir kapışma. Sıralamada yukarı çıktıkça, diğer oyuncuların sizi öldürdüğünde kazanacağı puan artıyor. Bu modda başarınız aynı zamanda belanız olacak. Hostile Territory: Klasik bölge ele geçirme modu diyebiliriz. Süre dolduğunda en çok puanı alan takım oyunu kazanır. Ya da risk alarak bütün bölgeleri ele geçirmeye çalışabilirsiniz. Tüm bölgeler sizin olduğunda oyun biter.

Klasik bölge ele geçirme modu diyebiliriz. Süre dolduğunda en çok puanı alan takım oyunu kazanır. Ya da risk alarak bütün bölgeleri ele geçirmeye çalışabilirsiniz. Tüm bölgeler sizin olduğunda oyun biter. Name your Weapon: Bu oyun modunda da ister takımlar halinde, isterseniz herkes tek başına olacak şeklinde oynayabiliyorsunuz. Rakibi öldürmek için ne kadar ilginç bir silah kullanırsanız, aldığınız puan o kadar fazla olacaktır.

Eğer Xbox One veya PS4'te henüz Red Dead Online Beta'ya giriş sağlayamıyorsanız, aşağıdaki takvimi inceleyerek oyuna ne zaman giriş yapabileceğinize de göz atabilirsiniz.

Red Dead Online Takvimi