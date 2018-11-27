Red Dead Online'da Battle Royale Modu da Olacak

Rockstar, bugün itibarı ile Red Dead Redemption 2 oyuncularına sunulacak olan oyunda Battle Royale modu bulunacağını dolaylı yoldan onayladı.

Oyun dünyasında büyük bir infial yaratan ve 2018'in En İyi Oyunu listelerini en tepeden zorlayacak olan Red Dead Redemption 2 için büyük gün geldi çattı. Bugün itibarı ile bir kısım oyunculara açılacak olan online mod, 3-4 gün içerisinde tüm oyunculara sunulacak.

Red Dead Online Takvimi

27 Kasım: Ultimate Edition sahiplerine açılıyor.

Ultimate Edition sahiplerine açılıyor. 28 Kasım: Oyunu ilk çıktığı gün (26 Ekim) herkes için açılıyor.

Oyunu ilk çıktığı gün (26 Ekim) herkes için açılıyor. 29 Kasım: Çıkış haftası (26 Ekim - 29 Ekim) oynayan herkes için açılıyor.

Çıkış haftası (26 Ekim - 29 Ekim) oynayan herkes için açılıyor. 30 Kasım: Red Dead Redemption 2 Online herkes için açılıyor.

Oyunun kodlarını kurcalayan oyuncular, oyunun mod listesine erişim sağladılar. Buna göre birçok yarış ve kapışma modunun yanı sıra oyunda bir Battle Royale modu da yer alıyor. Battle Royale modunun oyundaki ismi Make It Count olacak ve ilk etapta 32 kişiye kadar oyuncu destekleyecek.

Açıkçası Red Dead evreninin genişliğini düşünürsek ileride bu sayının artmasını beklememiz mümkün. Büyük bekleyiş için saatler kaldı. İlgili detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.