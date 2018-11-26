Red Dead Online'ın Beta Sürümü Oyuncular İçin Açılıyor

Çıkması uzun süredir beklenen, Rockstar'ın vahşi batı temalı açık dünya oyunu RDR2'nin online versiyonu da oyuncuları bekliyor. Cuma günü tüm oyunculara açılacak olan Red Dead Online ilk olarak Ultimate Edition'ı alanlar için açılacak.

Rockstar’ın geliştirici ekibi, çıkmasının üstünden yaklaşık bir ay geçen Red Dead Redemption 2’nin online modunun bu hafta geleceğini açıkladı. Red Dead Online’ın beta versiyonu bazı kullanıcılar için yarın aktif olacak.

Red Dead Redemption 2’nin Ultimate Edition’ını alanlar, 27 Kasım Salı günü Red Dead Online’ın beta sürümünü oynayabilecek. Oyunu 26-29 Ekim tarihleri arasında oynayanlar, perşembe günü beta sürümüne erişebilecek ve son olarak 30 Kasım Cuma günü, oyunu Playstation 4 ve Xbox One’da satın alan herkes online sürüme erişim sağlayabilecek.

Şu an oyunla ilgili çok fazla şey bilinmese de Rockstar’ın açıklaması kısaca şöyle:

Red Dead Online, Red Dead Redemption 2’deki şehirleri, kasabaları, doğal yaşam alanlarını daha da genişletecek, kendi karakterinizi yaratıp, oyun tarzınıza göre yeteneklerini özelleştirebileceksiniz. Geniş dünyayı arkadaşlarınızla veya kendiniz keşfedebileceksiniz. 7 kişiden oluşan bir takım kurabilir ya da bir takıma katılabilir; kampınızın etrafında toplanabilir; avlanmaya çıkabilir; canlı kasabaları ziyaret edebilir; düşmanlarınızla savaşıp, gizlenme yerlerine saldırabilir; hazine avına çıkabilir; görevler alıp farklı karakterlerle iletişime geçebilir; diğer kanunsuzlara karşı savaşabilir; diğer oyuncularla yarışabilirsiniz.

2013’te yayınlanan GTA Online’ın hâlâ geliştirildiği ve genişletildiği düşünülürse Red Dead Online’ın da yıllar boyunca geliştirilmeye ve genişletilmeye devam edileceği söylenebilir.