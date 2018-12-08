Red Dead Online'ın Oyun İçi Ekonomisi Yeniden Düzenlendi

Red Dead Redemption 2'nin online multiplayer versiyonundaki oyun içi ekonomi hakkında gelen şikayetler, Rockstar'ı harekete geçirdi. Rockstar, gelen şikayetlere çözüm bulabilmek için oyunda bazı değişiklikler yaptı.

Red Dead Online'ın beta sürümü, geçtiğimiz hafta herkese açık olarak yayınlanmıştı. Oyuncuların en büyük şikayeti ise oyunda para kazanmanın çok zor olması. Silahları geliştirmek ve kampa hızlı dönüş gibi bazı özel yetenekleri aktif edebilmek için iki tür para birimi kullanılıyor. Nakit ve premium altın barları kazanmak, yayınlanan beta sürümde gerçekten zordu.

Rockstar, şikayetlere kulak vererek oyun içi ekonomiyi yeniden düzenledi. Ünlü oyun geliştiricisi, oyundaki görevlerde ve etkinliklerde kazanılan nakit ve altın bar miktarını arttırdı. Balık, deri vb. küçük parçalar daha önce dengelenmişti. Oyunda uygulanan bu değişiklikler şu an kullanılabilir durumda.

Yapılan bir diğer değişiklik de silah fiyatlarında yapılan indirimler. Ayrıca daha önce pahalı fiyattan alınan silahlarda indirim olması halinde Rockstar, aradaki farkı kullanıcının hesabına nakit olarak aktaracak. Eğer siz de fiyatı düşen silahlardan birini aldıysanız, Red Dead Online hesabınızı ivedilikle kontrol etmelisiniz çünkü geri ödeme almak için son tarih 10 Aralık.

Beta sürüm olmasından dolayı oyunda yaşanan bu tarz değişimler, oyuncuları etkileyebilir. Rockstar, 6 Aralık'ta gece yarısından hemen önce oyuna giriş yapan kullanıcılara teşekkür olarak, oyun içi kullanabilecekleri 250 $ ve 15 altın bar hediye etti. Bu bonusların 14 Aralık'a kadar hesaplara ulaşması bekleniyor.