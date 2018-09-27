Red Dead Redemption 2, 105 GB Depolama Alanı İsteyecek

Red Dead Redemption 2'nin çıkışına kısa bir süre kala, oyunla ilgili detaylar da elimize daha sık ulaşmaya başladı. Son olarak, oyunun PS4'teki boyutu ortaya çıktı: 105 GB. Henüz Xbox One'daki isteyeceği depolama alanı belli değil ama üç aşağı beş yukarı aynı olacaktır.
Bu arada oyunla ilgili bomba bir haber daha var: Red Dead Redemption 2'nin online modu 1 ay boyunca PS4 sahiplerine özel olacak. Zaman içerisinde Sony cephesiyle arasını hep iyi tutan Rockstar, böylece Microsoft'a 1 aylık bir gol atmış oldu.
Oyunun, 26 Ekim tarihinde Xbox One ve PS4 sahipleri için piyasada olacağını hatırlatalım. Red Dead Redemption 2'nin 40 dakikalık oynanış videosuyla sizleri baş başa bırakıyoruz: