Red Dead Redemption 2'de 65 Saat Oynanış Süresi Olacak

Xbox One ve PS4 sahiplerinin çıkışına gün saydığı Red Dead Redemption 2'nin tek kişilik oyun süresi, oyunu bekleyenleri mutlu edeceğe benziyor.

26 Ekim'de bizlerle buluşmaya hazırlanan Red Dead Redemption 2'den muhteşem haberler gelmeye devam ediyor. Çok oyunculu moduyla muhtemelen senelerce oynanacak olan RDR 2'nin senaryo modu, şu ana dek yapılmış en uzun Rockstar oyunu olmaya aday.

Rakamlarla Red Dead Redemption 2

Oyuncunun oynayış şekline göre yaklaşık 65 saat tek kişilik deneyim.

2.000 sayfayı aşan oyun senaryosu.

300.000'den fazla animasyon.

500.000 satırı aşkın diyalog.

1.200'den fazla hareket algılama teknolojisi aktörü.

700'den fazla diyalog kaydına girmiş çalışan.

Rockstar Games'in kurucularından Dan Houser, Vulture'a yaptığı açıklamalarda oyunun yapımında birçok kez haftada 100 saati aşkın çalışma saatleri yaşadıklarını belirtti. Ayrıca oyundan yaklaşık 5 saatlik bir içeriğin silindiğini de söyleyen Houser, oyunun 'yeterli ilgiyi görmesi halinde' üçüncü oyunu yapmayı düşünebileceklerini de sözlerine eklemiş.

26 Ekim'de PS4 ve Xbox One sahipleriyle olacak olan oyunun en geç 1 yıl içerisinde PC oyuncuları ile de buluşmasını bekliyoruz.