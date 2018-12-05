Red Dead Redemption 2'de Atını Kaybeden Kovboy Ağlıyor

Detaylara verdiği kıymetle bilinen firmalardan Rockstar, Red Dead Redemption 2'ye hüzünlü bir sürpriz yumurta ekledi.

Piyasaya çıktığından beri oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Red Dead Redemption 2, bu kez de bir Reddit kullanıcısının hüzünlü keşfiyle konuşulur oldu. SycSemperTyrannis08 isimli Reddit kullanıcısı, Arthur'un atı vefat ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığını görmüş.

"Atım Hidalgo ile 4. seviye bondum (atla kurulan bağ) vardı ve bir görevde hayatını kaybetti. Eğerini almak için ahıra gittikten bir süre sonra onu bu halde buldum."

Gönderilen bu mesaj kısa sürede 620 yorum ve 11.000'i aşkın puan aldı. Reddit kullanıcılarının da bu detay karşısında hayranlığını gizleyemediği Red Dead Redemption 2, şu an PS4 ve Xbox One için piyasada. Bu iki konsoldan birine sahipseniz oyunu satın almak için beklemeniz büyük hata.