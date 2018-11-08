RDR 2'deki Kadını Öldüren Videolar YouTube'dan Kaldırıldı

Red Dead Redemption 2'de kadınların seçme seçilme hakkını savunan kişiyi öldüren videolar YouTube'dan siliniyor.

Google cephesinden gelen açıklamaya göre sokakta kadınların da seçme hakkı olması gerektiğini savunan kadının öldürüldüğü videolar, topluluk kurallarını ihlal ediyor. YouTube, bu videoları silene dek 20'ye yakın video yüklenmişti.

Yüklenen videolardan biri yaklaşık 1 milyon izlenme rakamına yaklaşmışken YouTube tarafından kaldırıldı. Üstelik bu kanallardan biri 500.000 aboneye yaklaşan bir kanaldı. YouTube, videoları yayınlayan kanalı sildi.

YouTube, kadının aşağılandığı veya saldırıya uğradığı videoların kaldırılmayacağını ancak öldürüldüğü videolara izin verilmeyeceğini belirtti. Eğer kadını ve tepkilerini merak ediyorsanız hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.