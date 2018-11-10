Red Dead Redemption 2'deki NPC'ler Gerçekten "Yaşıyor"

Açık dünya oyunlarından zevk alınması için en büyük gerekliliklerden biri de "yaşayan" karakterlerinin olmasıdır. Birçok oyun bunu çok fazla şey yapmayan, söyledikleri sadece birkaç satırlık cümleler olan NPC'lerle geçiştirir. Red Dead Redemption 2 ise bu oyunlardan değil.

Oyun dünyası tarafından uzun süredir beklenen, çıktığında ise oldukça kısa sürede büyük başarılara imza atan Red Dead Redemption 2, ya da kısa adıyla RDR2, ayrıntılara takıntılı bir oyun. RDR2'deki NPC diye tabir ettiğimiz ve arka plandaki kontrol edemediğimiz karakterler ise gerçekten yaşıyorlar gibi. Çünkü ne kadar küçük olursa olsun, her birinin bir rutini var.

Birçok oyuncu NPC'lerin çok sınırlı kabiliyetleri olduğunu bildiği için bunlarla ilgilenmez, onların günlük yaşamı oyunu oynayan için neredeyse hiç önemli değildir. Ancak neyse ki YouTuber DefendTheHouse, RDR2'deki NPC'lerin bir günlük yaşamını inceledi ve ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı.

Aşağıda izleyebileceğiniz videoda görebileceğiniz üzere NPC'lerin oyunda belli bir rutinleri var. Örneğin bir tanesi her sabah bir salondan işe gitmek için tökezleyerek çıkıyor. İçkici biri olan bu NPC, işte çalıştıktan sonra öğlen ve ikindi aralarında bir içki molası veriyor.

Buna benzer örnekleri, aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.