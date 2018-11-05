Red Dead Redemption 2'den 'Vay Be!' Diyeceğiniz 5 Detay

Oyun dünyasındaki Red Dead Redemption 2 fırtınası dinmek bilmiyor. Bugün de oyunda fark etmemiş olabileceğiniz 5 güzel detayı sizlerle paylaşıyoruz.

2018'in en çok beklenilen ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmayan oyunu Red Dead Redemption 2'de, önceki Rockstar oyunlarında bulunmayan birçok ufak detay bulunuyor. Grand Theft Auto 5'te gördüğümüz inceliklerin daha detaylısını yakalayabildiğimiz RDR 2'de kısa süreli bir yağışın bile insanları ıslattığını, bunun da hayatlarına etki edecek kadar detaylı işlendiğini görebiliyoruz.

Elbette detaylar bununla sınırlı değil... Dilerseniz 5 farklı detaya bir göz gezdirelim.

Ayı Kafası Şapkası

Red Dead Redemption 2'de en göze çarpan detay hemen hemen herkesin şapka takıyor olması. Şu yukarıdaki şapkayı ne düşünerek tasarladıklarını gerçekten merak ediyoruz, nitekim kim böyle bir şapkayı takmak ister ki? Bir ayıyı tuzağa düşürdüyseniz oyun size bu ayı kafasını alıp almamak istediğinizi soruyor. Bununla birlike ayı daha farklı kıyafetlere de dönüşüyor. Ancak gördüğümüz en absürd şey bu ayı kafası şapkası...

Ayı Kafasını Takarsanız Ara Sahnelerde de Şapkayı Görüyorsunuz

Etrafınızdaki karakterler istediğiniz kadar ciddi olsun, eğer bu garip şapkayı takmaya karar verdiyseniz her sahnede karakterinizin ciddiyetsizliği oyun tarafından gözünüze sokuluyor. Buradaki güzel nokta ara sahnelerin önceden hazırlanmamış olması ve o anki durumunuza göre değişkenlik göstermesi.

Eğer Üzeriniz Çamurluysa Yan Karakterlerin Size Olan Tavrı Değişiyor

Kontrol edebildiğimiz tek karakter olan Arthur Morgan, oldu da çamurlu yollardan geçti yahut çamurlar üzerinde kavga ettiyse üstü başı pisliğe bulanıyor. Olur da bu halde Arthur'u bara filan gönderirseniz, insanlar sizin hakkınızda bir takım kötü yorumlar yapabilir.

Gaz Lambalarınızı Patlatabilirsiniz

Red Dead Redemption 2'de bulunan silahlı çatışmalar birazcık kafanızı karıştırabilir. İnsanlara nişan almak pek kolay değil, özellikle düşmanınız bir atın sırtında hareket ediyorsa. Bunun içinse zamanı yavaşlatan ve düşmanınızı alt etmenizi kolaylaştıran 'Dead Eye' isimli bir sistem bulunuyor. Dead Eye'ı kullanıp gaz lambalarını havaya uçurmanız size avantaj sağlayacaktır.

Dünya Unutmuyor

Red Dead Redemption 2'de yaptığınız her aktivite, her eylem dünyanın değişmesine sebep oluyor. Eski bir çete elemanıyla oynadığınız bir mini oyun esnasında konuştuklarınız dahi değişiyor. Keza o mini oyun esnasında konuşulanlar da daha sonrasındaki diyaloglara etki ediyor. Kelebek etkisi şeklinde ilerleyen bu sarmal için ne kadar diyalog yazıldığını varın siz hesaplayın.