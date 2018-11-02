Red Dead Redemption 2'nin Bir Başka Büyük Gizemi Çözüldü

Oyuncular, Rockstar'ın her oyununa serpiştirdiği büyük gizemlerden birinin sır perdesini araladı.

Red Dead Redemption 2'deki detay seviyesi kadar oyunda çözülmeyi bekleyen sırlar da büyük ilgi çekiyor. Efsanevi hayvanlar, kamp aktiviteleri ve yabancı görevleri derken oyunda UFO gördüğünü söyleyenler dahi mevcut.

Oyunda metafiziksel varlıkların veya doğaüstü canlıların bulunduğu iddia edilse de bugüne dek bu hiç onaylanmamıştı. Eğer oyundaki bu gizemli varlığı kendiniz keşfetmek istiyorsanız, yazının bu kısmından sonrası spoiler içermektedir.

Oyunda bir vampir gerçekten mevcut. Bunun için haritanın birkaç yerine gizlenmiş 5 farklı ipucunu bulmanız gerekiyor. 5 noktada yer alan ve vampirlerin yazıtlarından oluşan bu metinlerin tamamını bulduğunuzda gerçek bir vampir görevi ile karşılaşıyorsunuz.

İşte Sırasıyla O İpuçlarının Yerleri

İpucu 1

İpucu 2

İpucu 3

İpucu 4

İpucu 5

Ve Son Nokta

5 ipucunu da topladıktan sonra haritada işaretli bölgeye gittiğinizde gerçek bir vampirle karşılaşacaksınız. Ancak bu bölgeye -doğal olarak- gün karardıktan sonra gitmeniz gerekiyor.