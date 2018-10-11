26 Ekim 2018 tarihinde PS4 ve Xbox One sahipleri için piyasaya çıkacak olan Rockstar yapımının ne kadar depolama alanı isteyeceği ortaya çıktı.

GTA V'in yaklaşık 35-40 GB'lık indirme boyutundan sonra ortada Red Dead Redemption 2'nin 100 GB'a varan bir depolama alanı isteyeceği dedikoduları dönmüştü. Ancak korkulan olmadı; Red Dead Redemption 2'nin PS4'te ilk indirilecek dosyası 50 GB olacak. Ayrıca 3 GB'lık bir de ilk gün yaması indirmeniz gerekecek.

Bilgiyi sızdıran Rockstar Intel, daha önce dillendirilen 100 GB'lık depolama alanının gerçek olmadığını ve sisteminizde yeterli alan bulunduğundan emin olunması için kasten abartıldığını belirtmiş durumda.

Geçtiğimiz dönemlerden bildiğimiz üzere Xbox One ve PS4'e gelen oyunların boyutları üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Bu durumda Xbox One kullanıcıları da bu indirme boyutuna hazırlıklı olabilirler. Haberimizi noktalamadan önce sizlere Red Dead Redemption 2'nin Türkçe altyazılı oynanış videolarını sunuyoruz.