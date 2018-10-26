Red Dead Redemption 2'yi İndirmek Aşırı Uzun Sürüyor

Red Dead Redemption 2, 93 ila 107 GB arasında değişen indirme boyutuyla oyuncuları çılgına çevirdi.

2018’in en büyük oyunu Red Dead Redemption 2 nihayet çıktı; oyun şu anda Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında indirilebilir durumda. Ama bu oyunu hemen oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. 2018 yılında olduğumuzu düşününce yeni çıkan bir oyun için bir hayli büyük boyutlu dosyalar indirmek zorunda kalmak çok doğal. Oyunu dijital olarak satın aldıysanız, sahip olduğunuz konsola göre yapacağınız indirmenin boyutu 93 ila 107 GB arasında değişecektir.

Doğal olarak bu indirme boyutları oyunu satın alanları çılgına döndürmüş durumda; oyunu indirmenin ne kadar uzun sürdüğüne dair yüzlerce tweet atıldı. Hatta oyunculardan biri oyunun boyutunu ilk GTA oyunuyla kıyaslamış ve orijinal GTA’nın 80 MB’lık boyutunun Red Dead Redemption 2’nin yalnızca yüzde 0.08 olduğunu hesaplamış. Onca grafik detayının ve devasa açık dünyanın bedeli bu olsa gerek.

Gerçi oyunun inmesini beklemek istemiyorsanız oyunun fiziksel kopyasını yani DVD’lerini alarak oyunu oynayabilirsiniz. 90 GB’lık bir oyunu yüklemek de zaman alacaktır; ama indirme yapmak kadar sürmeyecektir. Beklemeyi göze alarak dijital versiyonu tercih ettiyseniz oyunu indirmeye okula veya işe giderken başlayın; böylece eve döndüğünüzde oyununuz hazır olacaktır.