26 Ekim'de PS4 ve Xbox One oyuncularının karşısına çıkacak olan Red Dead Redemption 2'nin indirme boyutu resmi olarak açıklandı.

Hiç şüphesiz şu an oyunun dünyasının gözü ve kulağı Red Dead Redemption 2'ye dönmüş vaziyette. Rockstar'ın bugün son bir video yayınlayarak geri sayımı başlattığı oyunun resmi indirme boyutu dudak uçuklatıyor.

Oyun tarihinin en fazla depolama alanı isteyen yapımı olarak tarihe geçecek olan Red Dead Redemption 2, bugünden itibaren oyunu Xbox One ve PS4'te ön siparişle satın alan oyuncular tarafından indirilebilecek. Oyun Xbox One'da 107 GB, PS4'te ise 99 GB indirme boyutuna sahip olacak. Ayrıca PS4'te oyunu yükleyebilmek için ekstradan 50 GB boş alana sahip olmanız gerekiyor. Yani PS4 sahibiyseniz şimdiden 149 GB boş alan açmaya bakın deriz.

Yukarıdan çıkış videosunu izleyebileceğiz Red Dead Redemption 2'ye sadece bir günlük süreç kaldı. Bu akşamdan itibaren oyun ön yüklemeye açlılacak ve konsol oyuncuları için heyecanlı geri sayım başlamış olacak. PC oyuncuları ise Red Kit edasıyla 'Ben yalnız bir kovboyum!' diyerek güneşin batışına yürüyor. Umuyoruz çok geçmeden yapım PC için de duyurulur.