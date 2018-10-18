Red Dead Redemption'ın devam oyunu Red Dead Redemption 2'nin lansman öncesi tanıtım videosu yayınlandı.

26 Ekim 2018 tarihinde yayınlanacak olan Red Dead Redemption 2’nin lansman tanıtım videosu yayınlandı. Bugün yayınlanan video; hırsızlık, husumet, intikam, tüfekler ve altı patlar tabancalarla dolu klasik bir Batı macerasına yer vermekte.

Serinin 2010 yılında yayınlanan ilk oyunu Red Dead Redemption, hala oldukça ilgiyle oynanan sonu gelmeyen bir kovboy masalı haline geldi. Çok daha geniş bir açık dünya sunan ve orijinal oyunun bölgesini de içerisinde barındıran çok daha büyük bir harita sunan Red Dead Redemption 2'nin de oyuncular tarafından aynı ilgiyi görmesi bekleniyor. Yayınlanan bu tanıtım videosunda Dutch van der Ling’nin çetesinde hayatın nasıl geçtiğine tanık olma şansı yakalıyoruz. John Marston’ın orijinal aktörünün boğuk sesi videonun 40’ıncı saniyesinde duyuluyor gibi.

1899 yılında geçen olayları anlatan Red Dead Redemption 2, 1911 yılını anlatan Red Dead Redemption’ın geçmişine tanık olmamızı sağlıyor. Merakla beklenen Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Grand Theft Auto 5’in Grand Theft Auto Online’ına benzer Red Dead Online adında bir çoklu oyuncu modu ise Kasım ayında oyuncuların kullanımına sunulacak.