Red Dead Redemption 2 PC Sürümüne Dair Yeni Bir İpucu

Red Dead Redemption 2'nin Companion (eş) uygulamasının dosyalarında PC ve grafik özelliklerine yönelik bazı satırlar bulunduğu keşfedildi.

Son günlerde çıkan bir habere göre Red Dead Redemption 2’nin eş uygulamasında bulunan bazı dosyalar; PC, grafik seçenekleri ve çözünürlükler gibi ibareler içeren satırlara yer veriyor. Bu durum da doğal olarak oyunun PC platformuna geleceğine yönelik umutları alevlendirmiş oluyor. Rockstar Intel tarafından yapılan keşfe göre, oyunun eş uygulamasının dosyaları içinde bazı ilginç parametreler mevcut:

PARAM_companionAutoConnectIpPC

PARAM_Oculus

CommandIsPcVersion(void) 000000000166A12C﻿﻿﻿

Dosyalar ayrıca kenarları yumuşatma, su yansımaları çözünürlüğü, gölge kalitesi ve parçacık kalitesi gibi birçok grafik seçeneğine yönelik referanslar içeriyor. PC’ye yönelik yer verilen bazı ibarelerin eş uygulamanın masaüstü versiyonuna işaret ediyor olması mümkün ve grafik seçeneklerinin, Oculus ibaresinin ve “PcVersiyon” ibaresinin mevcut olması oyunun PC versiyonunun gelebileceği ihtimalini artırıyor.

Henüz ortada elle tutulur bir şey yok, Rockstar Games’in de bu konuda açıklama yapması beklenmiyor; ancak bu ortada bazı ipuçları olduğu gerçeğini değiştirmiyor.