Red Dead Redemption 2 Online'da Hızlıca Para Kazanma Hilesi

Red Dead Redemption 2 Online henüz 1-2 gündür Beta sürecine girmişken oyuncular kolay yoldan para kazanmanın yolunu buldu bile.

Xbox One veya PS4'te ortalığı kasıp kavurmaya devam eden Red Dead Redemption 2'de çoklu oyunculu deneyimi başladı. Beta süreci başlayalı kısa bir süre geçmişken para kazanmanın efor gerektirmeyen yolları da bulunmaya başlandı.

Öncelikle online modda para kazanmanın en iyi yolu hayvan avlamak. İlginç gelebilir ama tanesi 20 dolar üzerinden çok iyi para kaldırabilirsiniz. Öncelikle hayvan avlamak için geceyi seçmeniz en mantıklısı; keyif kaçıracak yerel halk olmayacaktır. İlk yapmanız gereken Emerald İstasyonu'na, daha sonrasında da Emerald Çiftliği'ne gitmek.

Tam burada menüye girin ve online moda giriş yapın. Burada avladığınız bütün hayvanların derilerini halen envanterinizde bulabilirsiniz. Bu derileri direkt olarak satıp para kazanabilirsiniz. Bu süreci dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Rockstar'ın bu kolay yoldan para kazanma yöntemine çok uzun süre tahammül edeceğini sanmıyoruz. Muhtemelen oyuna gelecek olan ilk güncelleme ile bu yöntemin bir şekilde önüne geçilecektir.