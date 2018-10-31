Red Dead Redemption 2 Tüm Zamanların En Hızlı Satan 2. Oyunu

Oyun dünyasında bir bomba etkisi yaratan Red Dead Redemption 2, PC'ye çıkmamasına rağmen konsoldaki satışlarıyla tüm zamanlarda 2. sıraya yerleşti.

Son günlerin en fazla konuşulan oyunu olan Red Dead Redemtion 2, 2018'in en iyi oyunu olma konusunda ilk 3 adaydan biri. Bununla birlikte RDR2, eğlence ürünleri tarihinde, bir hafta sonunda en çok satan ürün olma listesinde 2. sıraya yerleşmeyi başardı.

Listenin ilk sırasında da bir Rockstar yapımı olan GTA V mevcut. GTA V, ilk hafta sonunda tam 1 milyar dolarlık hasılat elde ederek ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı. Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan Red Dead Redemption 2 ise tam 725 milyon dolarlık hasılat elde etti. Avengers: Infinity War'ın ilk üç günde 640 milyon dolarlık hasılatını göz önüne alırsak oyun dünyasının artık ne derece devasa bir sektör olduğu da gözler önüne serilmiş oluyor.

Elbette RDR 2'nin başarısı bunlarla sınırlı kalmayacak. Birkaç hafta sonra gelecek olan online modu ve en geç 1.5 sene içerisinde karşımıza çıkacak olan PC versiyonu ile Rockstar, paraya para demeyecek.