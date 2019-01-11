Red Dead Redemption 2’ye Battle Royale Modu Geldi: Gun Rush

Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi çok oyunculu modu Red Dead Online beta aşamasında. Yeni güncellemenin gelmesiyle beraber Red Dead Redemption 2’nin de battle royale modu oldu.

2018 yılına damgasını vuran oyunlar arasında başı çeken Red Dead Online, aldığı güncellemelerle de gelişmeye devam ediyor. Oyuna gelecek olan yeni özellikler şu anda beta aşamasında ve geliştirilmeye devam ediyor.

Beta aşamasındaki özelliklerden biri de Gun Rush. Gun Rush, battle royale tarzında bir oyun tecrübesi vaat ediyor. Bu mod, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlandı. Modda 32 oyuncuya kadar bir arada oynamak mümkün. Gittikçe küçülen bir savaş alanında mücadele eden oyuncular, hayatta kalmak için silah bulmak zorundalar. Oyuncular tek başlarına ya da bir takım olarak mücadele etme şansına sahipler.

Rockstar’ın planladığı yeni geliştirmeler de var. Bunlar arasında günlük meydan okumalar, yenilenmiş kelle ödülü sistemi ve oyuncuların kullanımını kolaylaştıran diğer etkileşim değişiklikleri var. Gelecekte yapılacak güncellemelerde yeni hikaye görevleri, dinamik etkinlikler, toplanabilir eşyalar ve yarışlar gibi farklı rekabet modları da oyuna eklenecek.

Her ne kadar Red Dead Online her RDR 2 ile birlikte verilse de Rockstar Games, çevrimiçi modunun hala beta modunda olduğunu ve birkaç ay daha öyle kalacağını söylüyor.

Geçmişte Rockstar geliştiricilerinin Red Dead Online ve RDR 2’yi iki farklı oyun olarak düşündükleri biliniyor. Rockstar hala GTA Online için destek sağlıyor. GTA V çıkalı 5 yıl olduğunu düşünürsek bu oldukça etkileyici.

Rockstar, RDR 2’nin 2018’deki başarısından çok memnun ve bu performansı 2019’a da taşımak istiyor.