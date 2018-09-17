Red Dead Redemption II'den Mükemmel GTA Posteri

Çıkışına günden güne yaklaştığımız Red Dead Redemption II için heyecan artarken, oyunun hayranları tarafından harika bir GTA stili poster tasarlandı.

İlk Grand Theft Auto oyunundan beri Rockstar'ın oyun kapaklarında kullandığı klasik bir kapak stili mevcut. Özellikle GTA 3'ten sonra Rockstar ile özdeşleşen, oyundaki karakterlerin ve mekanların resimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu stil Red Dead Redemption II'ye uyarlandı.

'Reservoircat17' isimli bir Reddit kullanıcısı, oyunun çıkışına kısa bir süre kala GTA stilinde hazırladığı posteri diğer kullanıcılarla paylaştı.

Hazırlanan poster, çerçeveletip duvarınıza asmak isteyeceğiniz türden. Öyle ki bu poster Rockstar tarafından resmi bir görsel olarak yayınlansa, sanıyoruz ki kimse şaşırmazdı. Her ne kadar belli bir kesimde, yayınlanan oynanış videoları biraz 'sıkıcı' bulunsa da Take2'nun CEO'su Strauss Zelnick, oyuna olan inancını geçtiğimiz günlerde şöyle ifade etmişti:

"Oyunun bir hit olacağını düşünüyor muyum? Evet. Oyunun devasa bir hit olacağını düşünüyor muyum? Evet."

Büyük bir merakla beklenen Red Dead Redemption 2, bilindik Rockstar kalitesini bizlere yaşatmak üzere Xbox One ve PS4 için 26 Ekim'de satışa sunulacak.