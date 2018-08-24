RED Hydrogen One'ın Basın Görselleri Paylaşıldı

RED Hydrogen One'ın basın görselleri, bizzat RED'in kurucusu tarafından paylaşıldı. Fotoğraflar, RED Hydrogen One'ın nasıl bir inovasyon ile geliştirildiğini gözler önüne seriyor.

Holografik ekranı sayesinde üç boyutlu görüntüler sunacak olan RED Hydrogen One, tartışmasız bir şekilde yılın en ilginç ve inovatif akıllı telefonu olacak. Daha da önemlisi RED Hydrogen One, holografik ekranını alışık olduğumuz akıllı telefon tasarımına değil, tamamen özgün ve farklı bir akıllı telefon tasarımı ile bizlere sunacak.

RED’in kurucusu olan Jim Jannard, merakla beklenen RED Hydrogen One’ın basın görsellerini paylaştı. İlk bakışta hantal bir telefon gibi görünen fakat inceledikçe ergonomik ve inovatif yapısı kendini gösteren RED Hydrogen One, parmaklara tam oturacak şekilde tasarlanan çerçeveleri, alüminyum ve titanyum kaplamalı gövdesi ile gerçek bir premium telefon.

RED Hydrogen One tasarımı ile dikkat çekici bir telefon olsa da cihazın asıl merak edilen özelliği 3 boyutlu görüntüler sunan holografik ekranı. Şu ana kadar RED Hydrogen One’ın demo sürümünü test etme fırsatı yakalayanlar, görüntüleri dört farklı açıdan görme imkanı sunan RED Hydrogen One ekranının etkileyici olduğunu belirmişlerdi.

Aslına bakılırsa RED Hydrogen One’ın Ağustos ayı içinde tanıtılması bekleniyordu. Fakat sertifikalar konusunda çıkan sorunlar, cihazın lansmanının Kasım ayına sarkmasına neden oldu. Alüminyum gövdeli RED Hydrogen One, Ekim ayı başlarında ön siparişe açılacak. Titanyum gövdeli model ise 2019 yılında tüketiciler ile buluşacak.