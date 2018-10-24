RED Hydrogen One'ın Kedine Hayran Bırakacak Özellikleri

Bir etkinlikte Hydrogen One hakkında açıklamalarda bulunan RED, akıllı telefon endüstrisinin nasıl bir canavar ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bir profesyonel kamera üreticisi olan RED, holografik ekrana sahip 3 boyutlu fotoğraflar çekebilen bir akıllı telefon tanıtacağını açıkladığında piyasada bir hayli heyecan yaratmıştı. Söz konusu özelliklere sahip ilk telefon olacak olan Hydrogen One, hala güne yüzüne çıkmış değil fakat cihazın detayları aydınlanmaya başlıyor.

Geçtiğimiz hafta New York’ta gerçekleştirilen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan RED, Hydrogen One’ın özelliklerini netleştirmiş oldu. Buna göre RED Hydrogen One, 5,7 inç boyutunda QHD 4-View Lightfield ekrana, 3 boyutlu fotoğraf çekebilen Holografik 4-View (H4V) ön ve arka kameraya ve A3D çok yönlü ses sistemine sahip olacak.

Holografik 4-View (H4V) kamera konusu oldukça önemli, çünkü bu kameralar görüntüleri holografik ekranda çok boyutlu gösterecek şekilde kaydedebiliyorlar. Ayrıca çekilen tüm görüntüler, standart ekranlarda da görüntülenebilmesi için JPEG dosyası olarak kaydediliyor. RED, holografik görüntülerin paylaşılacağı HoloPix adında Instagram benzeri bir platform da oluşturacak.

RED Hydrogen One’ın bir diğer özelliği ise modüler yapıya sahip olması olacak. Cihaza MotoMod’lara benzer şekilde harici bellek, harici batarya ya da harici bir kamera lensi takabileceksiniz. Hydrogen Network, 3 boyutlu içeriklerin paylaşılabileceği özel bir sosyal ağ, Leia Loft ise holografik ekran uyumlu oyunların bulunacağı bir platform olacak.

RED Hydrogen One Özellikler

5.7 inç (2560x1440 piksel) Quad HD LTPS-TFT

Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 GPU

6GB RAM, 128GB/256GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, çift stereo kamera, 4K video kaydı desteği

8MP çift stereo ön kamera

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, GPS

4500mAh batarya

Red Hydrogen One, alüminyum alaşımlı tasarımlı model için 1195 dolar (~6810 TL), titanyum alaşımlı versiyon için ise 1595 dolar (~9090 TL) fiyat etiketi ile geçtiğimiz yıl ön siparişe açıldı. Şirket ürünü neredeyse tamamladı ve artık resmi lansman için hazırlanmaya başladı.