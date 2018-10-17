RED Hydrogen One'ın Teknik Özellikleri Netleşti

RED Hydrogen One'ın satın alanlara ulaşması, birkaç ertelemeden sonra bu hafta içinde başlayacak. Ancak o zamana kadar bekleyemiyorsanız, ortaya çıkan yeni infografik sayesinde teknik özelliklere bakabilirsiniz.

UberGizmo tarafından sızdırılan grafiklerden önce, telefon hakkında elimizde oradan buradan derlenmiş bilgiler dışında çok da bilgimiz yoktu. Sunacağı ilginç ekran teknolojisiyle oldukça ilgi çekici bir cihaz olan Hydrogen One profesyonel video kamera şirketi olan RED'in ilk telefonu olacak.

Teknik özellikler ise 2018 amiral gemilerinden beklenebilecek düzeyde: 6 GB RAM, 128 GB depolama, büyükçe 4500 mAh'lik bir batarya, alüminyum bir kasa ve 5.7 inçlik 1440p bir ekran. İnfografik telefonun işlemcisi hakkında herhangi bir şey söylemese de, geçen yılın en iyi işlemcilerinden biri olan Snapdragon 835 kullanacağından eminiz. Snapdragon 845'i göremeyişimiz ise biraz üzücü; ne de olsa telefonun fiyatı 1200 dolar seviyesinde.

RED, Hydrogen One'da telefonu diğer telefonlardan oldukça ayıracak ve 4V adını verdiği bir "holografik görünüm" özelliği de sunuyor. Ancak şirket, teknolojinin nasıl çalıştığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Hydrogen One'ın kameralarının da bu 4V teknolojisini destekleyen videolar kaydedebileceği belirtilirken bunu öndeki çift 8.3 megapiksellik ve arkadaki çift 12.3 megapiksellik lensler sayesinde yapacak.

Telefon ayrıca, birtakım eklentiler ekleyebilmek için POGO pin bağlantı noktasına sahip olacak. RED'in telefonun teknik özelliklerini resmi olarak duyurmadan kullanıcılara göndereceğini düşünmek biraz tuhaf. Ancak telefon hakkında hiçbir şey bilinmezken 1200 dolar ödeyip ön sipariş veren kullanıcıların da bunu dert edeceğini düşünmüyoruz.