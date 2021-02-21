Önümüzdeki mart ayında duyurulması beklenen oyunculara özel akıllı telefon Red Magic 6 Pro'nun batarya özellikleri ortaya çıktı. Aktarılanlara göre cihaz, 4.500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak ve 120 W hızlı şarjı destekleyecek.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Nubia, yeni nesil oyuncu akıllı telefonu Red Magic 6 Pro'yu önümüzdeki mart ayının ilk haftasında tanıtacak. Gelişmiş soğutma fanı gibi oyunculara özel donanımlarıyla ön plana çıkan akıllı telefonun etkileyici özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.

Sızıntılarla ünlü Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Red Magic 6 Pro, 120 W hızlı şarjı destekleyecek. Bu fazlasıyla heyecan verici olsa bile daha ilginç olan kısmı, şirketin kendi hızlı şarj teknolojisinin rakiplerinden daha hızlı olduğu söyleniyor zira cihazın 4.500 mAh'lik bataryasını %50 şarj etmek yalnızca 5 dakika sürüyor.

Red Magic 6 Pro, 5 dakikada %50'ye kadar şarj olacak:

Karşılaştırma yapmak gerekirse geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen 4.500 mAh bataryalı Mi 10 Ultra, 5 dakika içerisinde %41 şarj oluyordu. 120 W hızlı şarj desteğine sahip bir diğer cihaz iQOO 5 Pro'nun bataryasını %50'ye kadar şarj etmek ise tıpkı Magic 6 Pro'daki gibi 5 dakika sürüyor ancak batarya kapasitesi daha küçük (4.000 mAh).

Çinli üreticinin iddiaları etkileyici gözükse de bunların yalnızca reklam sayıları olduğunu ve gerçek hayat testlerinin daha farklı sonuçlar verebileceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin Xiaomi Mi 10 Ultra piyasaya sürüldükten sonra yapılan incelemelerde cihazın hızlı şarjının 120 W değil 80 W olduğu ortaya çıkmıştı.

Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro'nun resmi tanıtımı 4 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alacak telefonlar, 144 Hz yenileme hızına ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir ekranla gelecek. Standart modelin, Pro sürümündeki 120 W'lık hızlı şarj terine 66 W'lık hızlı şarjla gelmesi bekleniyor.