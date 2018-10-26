Redd, Türkiye'nin iPhone X ile Çekilen İlk Klibini Yayınladı

Müzik grubu Redd, Türkiye'nin iPhone X ile çekilen ilk müzik klibini Apple Music'te resmen yayınladı. Klip çekimlerinde görüntüyü iyileştirmek için hiçbir harici ekipman kullanılmadı.

Apple’ın iPhone’larda kullandığı kamera yazılımı ve donanımı, akıllı telefon endüstrisinin en iyileri arasında olmuştur. Bu nedenle iPhone kameraları ile bugüne kadar pek çok klip ve film çekilmiştir. Muhtemelen çekilmeye de devam edilecek.

Alternatif müzik grubu Redd, yeni video klibini ‘Kanıyorduk’ şarkısına çekti. Klibin özelliği ise Türkiye’de iPhone X ile çekilen ilk müzik klibi olması. Klip çekimleri sırasında iPhone X dışında yalnızca DJI Osmo ve FiLMiC Pro video kaydı uygulaması kullanıldı.

Şarkının söz ve müziği Doğan Duru’ya aitken yönetmen koltuğunda Güneş Duru yer alıyor. Yalnızca iPhone X ile çekilmesine rağmen klip Lviv, Kapadokya, Kıbrıs ve Isparta gibi farklı coğrafyalarda büyük bir emek harcanarak tamamlandı. Klip, 29 Ekim tarihine kadar yalnızca Apple Music'te yayınlanacak.

Kliple ilgili açıklamalarda bulunan Güneş Duru, ‘’iPhone uzun ve zahmetli hazırlıklar yapmadan, dilediğim yerde özgürce, planladığım gibi bir video çekebilmemi sağladı. Cebimde güzel bir sahne, bana özgü bir resim oluşturmama aracılık eden bir kamera taşıyor olmak benim için çok kıymetli.’’ dedi.