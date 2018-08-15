Avengers 4 Hakkında Oldukça İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı teoriye göre Ancient One, Avengers kurulmadan çok önce Nick Fury ile karşılaşıyor ve gözünü kaybetmesine neden olacak kişinin (Captain Marvel) dünyayı kurtaracağını söylüyor.

Sinema salonlarını yıkıp geçen Avengers: Infinity War’u geride bıraktık ve artık başta Marvel hayranları olmak üzere tüm sinema severlerin dikkati Avengers 4’te toplanmış durumda. Bluecoloredlenses adlı bir Reddit üyesi, Avengers 4 hakkında çok ilginç bir teori ortaya attı. Teori, S.H.I.E.L.D kurucusu Nick Fury ile Captain Marvel arasındaki bağı çok iyi açıklıyor.

Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War’un after-credits sahnesinde Nick Fury, ajan Maria Hill ile birlikte toz olup uçmuştu. Fakat Fury, toz olmadan hemen önce dünyayı düştüğü çukurdan çıkarması için Captain Marvel’a bir çağrı göndermeyi başarmıştı. Bu çağrı, Avengers 4 için güzel bir ipucu taşıyor olsa da kafalarda bazı soru işaretleri yaratıyor; neden şimdi?

2012 yılında vizyona giren ilk Avengers filminde Loki, Thanos tarafından gönderilen Chitauri ordusuyla dünyaya saldırmıştı. Bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da dünya, deyim yerindeyse uçurumun kenarından dönmüştü. Peki Nick Fury, Captain Marvel’e erişim imkanı olduğu halde Thanos’un ilk saldırısında neden onu çağırmadı?

Bluecoloredlenses’ın teorisi de tam olarak bu soruya yanıt veriyor. Teoriye göre Fury, Avengers ekibi kurulmadan çok önce Doctor Strange’in hocası olan Ancient One ile tanışıyor. Geleceğe giden Ancient One, Fury’ye dünyayı kurtarmanın önemli bir parçası olacağından bahsetti ancak gelecek hakkında onu bilgilendirmedi.

Ancient One, Fury ile yaptığı konuşmada gözünü kaybetmesine neden olacak kişinin bir gün dünyayı kurtaracağını, Fury’nin ölmeden hemen önce ona ulaşma fırsatı olacağını söylüyor. Bu da bizi şu sonuca çıkarıyor; gelecek yıl vizyona girecek Captain Marvel filminde iki gözü sağlam Fury, Ancient One ve Captain Marvel ortak noktada buluşacak.

Teoriye göre Ancient One, Nick Fury’ye yaşanacak olayları anlatmıyor. Ancak dünyayı kurtaracak kişi hakkında bazı bilgiler veriyor. Fury, Ancient One’dan aldığı bilgiler ışığında 2012’de yaşanan saldırıda Captain Marvel’ı çağırmıyor çünkü Fury, bunun bir zaferle sonuçlanacağını, asıl felaketin henüz gelmediğini zaten biliyor.

Bu oldukça ilginç bir teori. Zira ilk Avengers filminde S.H.I.E.L.D’ın uzay taşının enerjisini kullanarak silahlar üretmeye çalıştığını görmüştük. Ayrıca Fury, zaferi bildiği için S.H.I.E.L.D üstlerinin New York’a bir nükleer bomba göndermesine de karşı çıkmıştı. Reddit’te ortaya çıkan bu teori, Fury’nin ‘anlamsız’ gibi duran pek çok davranışını açıklamaya yetiyor.