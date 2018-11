Game of Thrones Yönetmeni Sayesinde Öğrendiğimiz 7 Şey

Final sezonunun yayın tarihinin açıklanması ile birlikte dünya çapında milyonlarca Game of Thrones hayranını heyecan almış durumda. Dizinin final sezonundaki en önemli yönetmen olan David Nutter, final sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinin yönetmenlerinden biri olan David Nutter, Reddit AMA (Ask me Anything - Bana Bir Şey Sor) etkinliğinde Game of Thrones hayranlarının yeni sezon hakkındaki sorularını yanıtladı. Bu arada Game of Thrones’un yeni sezon yayın tarihini duyuran resmi videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Reddit kullanıcıları, yeni sezon hakkında çarpıcı bir bilgi öğrenmek için David Nutter’ı sıkıştırmaya çalışsalar da 58 yaşındaki Nutter, sır tutmayı becerebilecek tecrübeye sahip. Nutter, Game of Thrones’un final sezonu hakkında kayda değer bir spoiler vermemiş olsa da bazı değerli bilgileri dizinin hayranları ile paylaştı.

Sezon Açılışı - Tabloyu Sıfırla

Nutter, kendisine final sezonunun tonlaması ve odağı hakkında sorulan bir soruya karşılık olarak daha önce hiç sezon açılış bölümü yönetmediğini hatırlatırken, bunun bir sıçrama yapmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Nutter, yeni sezonda tablonun sıfırlanacağını, herkesin yeni pozisyonu için yeniden sıralanacağını söyledi. Nutter, en önemli şeyin eğlendirmek olduğunu belirtti.

Sekizinci Sezon Fazlasıyla Büyük Olacak

Nutter’ın açıklamasına göre sekizinci sezonun bölümleri izleyicileri tatmin edecek kadar uzun olacak. Usta yönetmen, dizideki pek çok karakterin etkileyici sahneleri olacağını, karakterlerin sezon boyunca A’dan B’ye, C’den D’ye-E’ye gideceğini ve bu akışın çok iyi dengelendiğini belirtti.

Kitaplardan Tamamen Bağımsız

David Nutter, dizinin uyarlandığı kitapları kesinlikle okumadığını belirtiyor. Buna gerekçe olarak ise senaryonun kendi başlangıcı, ilerleyişi ve sonu olduğunu, kitapları okuyarak senaryonun dışına çıkmak istemediğini söylüyor. Nutter, diziyi hangi yönde ilerleteceğine kitapların değil senaryonun yön vermesini istediğini belirtiyor.

Spoiler Konusunda En Güvenli Sezon

Nutter’ın açıklamalarına göre Game of Thrones’un sekizinci sezonu, şu ana kadarki tüm sezonlardan çok daha yüksek güvenlik altında çekilmiş. HBO, dışarıya herhangi bir spoiler sızdırılmaması için setleri titizlikle korurken, herhangi bir insan hatasına karşın senaryoyu bile çıktı almak yerine iPad’ler ile dağıtmış.

Zamanda Yolculuk Söz Konusu Olabilir

Geçtiğimiz sezonlarda Bran’in zamanda yolculuk yaptığının hatırlatılması ve 8. sezonda da böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine Nutter, kendi bölümlerinde böyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak bu cevap, zaman yolculuğu olabileceğine dair açık kapı bırakıyor.



Kurtlar Orada Bekliyor

8. sezonda ‘Direwolf’ görünüp görünmeyeceği ile ilgili soruya Nutter, net bir şekilde olumlu yanıt verdi.

İki Yıllık Bekleyişin Nedeni Video Efektler

Yönetmen Nutter’ın açıklamasına göre final sezonunun bu denli gecikmesinin en büyük nedeni, video efektlerin çok fazla zaman alması. Sorumlu ekip, görüntülerin mümkün olduğunca gerçekçi görünmesi için en ufak ayrıntıyı bile yeniden elden geçirdi.