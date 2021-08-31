Popüler sosyal medya platformu Reddit, web tabanlı uygulamasını Microsoft Store'da yayınladı. Reddit'in internet sitesiyle aynı deneyimi sunan uygulama, kullanıcılara yalnızca kolaylık sağlamış oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir süredir Windows için geliştirdiği uygulama mağazası Microsoft Store'u önemsiyor. Uygulamayı daha iyi ve çok kullanılan bir hale getirmek için elinden geleni yapan mühendisler, yavaş yavaş geliştiricilerin de ilgisini çekmeye başlamış durumdalar. Bugün popüler olan pek çok uygulama, Microsoft Store üzerinden de indirilebiliyor.

Microsoft Store şimdi, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Reddit'in resmi web uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı. Aslında daha önce Microsoft Store'a eklenmiş olan bazı Reddit uygulamaları vardı. Ancak dün itibarıyla yayına alınan uygulama, resmi bir yazılım olarak karşımıza çıktı. Yani bu uygulamanın geliştiricisi de yayınlayıcısı da Reddit'in ta kendisi.

Reddit, Windows 10'da da Windows 11'de de kullanılabiliyor

Reddit'in web tabanlı uygulaması, sosyal ağın internet sitesinden farklı bir yapıya sahip değil. Kullanıcılar, bu uygulama aracılığıyla internet sitesine girmekle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Böylelikle daha hızlı ve kafa dalgınlığı nedeniyle yanlışlıkla kapatılmayan bir deneyim sunulmuş oluyor.

Eğer sizler de Reddit'in Microsoft Store'da yayınlanan web tabanlı uygulamasına erişmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.