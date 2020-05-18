MediaTek'in geçtiğimiz saatlerde duyurduğu yeni işlemcisi Dimensity 820, Redmi 10X ile gücünü göstermeye hazırlanıyor. AnTuTu puanı açıklanan Redmi 10X, orta segment bir telefon olmasına rağmen geçtiğimiz yılın amiral gemilerine kafa tutan bir performans sergiliyor.

Mobil işlemci sektöründeki önemli isimlerden bir tanesi olan MediaTek, geçtiğimiz saatlerde yeni işlemci modeli Dimensity 820'yi duyurdu. 8 çekirdekli yapısıyla ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen işlemci, 4 adet Cortex A76 (2.6 GHz) 4 adet de Cortex A55 (2.0 GHz) çekirdeğiyle orta segment için iddialı diyebileceğimiz bir performans vadediyor. Şimdiyse bu işlemciyle çalışacak ilk cihazlardan bir tanesi olacak Redmi 10X ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yaptığı bir paylaşımla Redmi 10X'in AnTuTu puanını paylaştı. Weibing tarafından yapılan paylaşım, MediaTek Dimensity 820'nin beklentileri fazlasıyla karşılayan bir performans sunacağını ortaya koyuyor.

Redmi 10X AnTuTu puanı

Redmi Genel Müdürü Weibing tarafından yapılan paylaşım, Redmi 10X'in amiral gemisi telefonları aratmayacak bir performans sunacağını ortaya koyuyor. Çünkü Redmi 10X'in AnTuTu skoruna baktığımızda 415 bin 672 gibi etkileyici bir puan ile karşılaşıyoruz ve bu puan, piyasadaki kimi amiral gemisi telefonları geride bırakırken orta segmentte bugüne kadar pek de görmediğimiz bir skoru gözler önüne seriyor.

Redmi 10X, geçtiğimiz günlerde Google Play Console'a eklenerek bazı özellikleriyle birlikte ortaya çıkmıştı. Lu Weibing tarafından yapılan paylaşım, Redmi 10X'in 5G destekli versiyonunun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağını, ayrıca bu akıllı telefonun Android 10 ile çalışacağını ortaya koyuyor.

Redmi 10X'in MediaTek Dimensity 820 işlemci ile AnTuTu'dan almış olduğu bu puan, Huawei'nin 2018 yılına piyasaya sürdüğü Kirin 980 ve Qualcomm'un Snapdragon 855'ine ciddi anlamda kafa tutuyor. Qualcomm'un orta segment için tasarladığı son işlemci olan Snapdragon 765G ise Dimensity 820'nin performansının yanına bile yaklaşamıyor. Takvimler 26 Mayıs'ı gösterdiğinde, tüm bu özelliklere sahip olan Redmi 10X'le tanışmış olacağız.