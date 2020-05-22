Redmi 10X Pro'nun İlk Fotoğraf Örneği Paylaşıldı

Özelikle giriş ve orta segmentte sunduğu fiyat/performans cihazları ile büyük beğeni kazanan Xiaomi’nin Redmi 10X modelinin üst versiyonu Redmi 10X Pro’nun kamerasıyla çekilmiş ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Pek çok ülke gibi Türkiye'de de tüketicilerin beğenisine sunduğu Redmi Note 9 serisini anavatanı Çin’de tanıtmayan Xiaomi, kendi ülkesinde Redmi 10X isimli bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman hazırlıklarına hız kesmeden devam eden şirket, Redmi 10X modelinin daha güçlü özelliklere sahip versiyonu Redmi 10X Pro ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Yapılan sızıntılar ve ortaya atılan iddialara göre 26 Mayıs tarihinde tüketicilerle buluşacak Redmi 10X Pro'nun, diğer Redmi telefonlar gibi iyi bir fiyat/performans ürünü olması bekleniyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden biri ise kameraları olacak.

Redmi 10X Pro 30 Kata Kadar Yakınlaştırma Yapabilecek

Redmi 10X Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın alt versiyonlarından farklı olarak 30 kata kadar yakınlaştırma özelliğine sahip olması bekleniyor. Redmi'ye ait resmi Weibo hesabından yapılan paylaşım gösteriyor ki Redmi 10X Pro, gerçekten seviyesinin sınırlarını zorlayan bir kamera donanımı sunacak.

Redmi ürün sorumlusu Thomas Wang tarafından yapılan paylaşım, Redmi 10X Pro’nun gece çekimlerdeki uzun pozlama başarısını ortaya çıkarıyor. Bu çekimler için ek olarak hiçbir profesyonel çekim aracına ihtiyaç duyulmayacağını ifade eden Wang, Redmi 10X Pro’nun tek bir tuş hareketi ile herhangi bir düzenleme, renklendirme ya da çekim sonrası müdahaleye gerek kalmayacak kadar iyi ve başarılı bir performans sunacağını iddia ediyor. Böylelikle, kullanıcıların “yaratıcıklarını ortaya çıkarma” konusunda büyük bir kolaylık elde edeceklerini belirten Wang, son olarak bu başarının sırrının cihazda bulunacak olan işlemci olduğunu sözlerine ekledi.