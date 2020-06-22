Redmi 8 Serisi 19 Milyon Satış Adedine Ulaştı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi Redmi, çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirketin CEO’su Lu Weibing, Redmi 8 serisinin 19 milyon adet satış rakamına ulaştığını açıkladı.

Bütçe dostu akıllı telefonları ile pazar payını yıldan yıla artırmayı başaran Redmi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir paylaşımda bulunan şirket CEO’su Lu Weibing, Redmi 8 serisindeki modellerin 19 milyon adet satışa ulaştığını duyurdu.

Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual ve Redmi 8A Pro olmak üzere dört farklı modele ev sahipliği yapan popüler seri, uygun fiyata karşın tatmin edici özellikleriyle öne çıkıyor. Daha önce bildirdiğimiz üzere Çinli marka, yeni Redmi 9 serisini de 10 Haziran’da duyurmuştu.

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Redmi 8, 12 nm mimari yapıya sahip olan 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemcisinden güç buluyor. Bu işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla destekleniyor. Ancak cihazın, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu da mevcut. Buna ek olarak Redmi 8'nin hafızası, sahip olduğu microSD desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, Temmuz 2013’te orta segmentte konumlanan bir akıllı telefon markası olarak tanıtılmıştı. Çatı şirketi Xiaomi’nin Çin’de pazar payını artırmasında çok önemli bir etkisi olan Redmi, Ocak 2019'da ise bağımsız bir marka haline gelmişti.

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Bu yılın başlarında ilk 5G’li telefonu Redmi K30 5G'yi piyasaya süren Çinli şirket, geçtiğimiz mart ayında ise Redmi TV Max adında 98 inç boyuta sahip oldukça iddialı bir akıllı televizyon modeli tanıtmıştı. Her geçen yıl ürün gamını artıran marka, son olarak mayıs ayında AMD Ryzen mimarisine dayanan bütçe dostu dizüstü bilgisayarı RedmiBook 14’ü duyurmuştu.