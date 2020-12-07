Redmi 9 Power İçin Tanıtım Posteri Yayınlandı

Xiaomi'nin alt markası olan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Redmi, yakında tanıtılacak Redmi 9 Power modeli için tanıtım posteri yayınladı. Cihazın, 15 Aralık tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte ilk kez gösterilmesi bekleniyor.

Piyasaya sürdüğü fiyat / performans telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi destekli akıllı telefon üreticisi Redmi, yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, son olarak geçtiğimiz günlerde dedikodularla gündeme gelen Redmi 9 Power akıllı telefonu için resmi tanıtım posteri paylaştı.

Yeni adıyla yeni bir model gibi görünen Redmi 9 Power, esasında geçtiğimiz ay Çin pazarı için piyasaya sürülen Redmi Note 9 4G'nin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olacak. Bu nedenle Redmi Note 9 4G ile aynı özellikleri paylaşacak.

Xiaomi Redmi 9 Power neler sunacak?

6,53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğü destekleyen IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android 10 üzerine kurulu MIUI 12 kullanıcı arayüzüyle çıkacak. Donanım tarafında gücünü Snapdragon 662'den alan cihaz, bellek tarafındaysa 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanını kullanıcılara sunuyor.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizde sol üst köşeye dikey şekilde yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bunlar sırasıyla 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açı sensörü ve 2 MP'lik derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafaysa çentik tasarımına sahip 8 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak bataryadan da bahsetmek gerekirse Redmi 9 Power, 18 W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Diğer dikkat çeken özellikler arasında 3,5 mm kulaklık girişi, yan tarafa monte edilmiş parmak izi sensörü ve stereo hoparlör bulunuyor.

Redmi'nin yeni akıllı telefonunu, 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte göstermesi bekleniyor. Cihazla ilgili yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.