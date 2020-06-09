Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Redmi, ilk Wi-Fi 6 router'ı olan Redmi AX5'i, uygun fiyatlı bir seçenek olarak tanıttı. Cihaz, genel tüketicilere hitap etmesine rağmen kurumsal düzeyde kalite vadediyor.

Xiaomi'nin alt şirketi Redmi, bugün yeni Redmi AX5 Wi-Fi 6 router'ı anavatanı Çin'de tanıttı. Redmi AX5 Wi-Fi 6 aynı zamanda markanın ilk Wi-Fi 6 router modeli olarak karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı bir seçenek olarak gelen Redmi AX5 Wi-Fi 6 router, yarın itibarıyla ön siparişle satışa sunulacak.

Yeni router, sinyal gücünü 4 dB yükselten ve kapsama alanını %50 artıran dört bağımsız sinyal güçlendirici anten ile birlikte geliyor. Şirketin ilk Wi-Fi 6 router'ı, Wi-Fi 5'ten yüzde 52 daha yüksek performans sunuyor ve HD kalitede bir filmi 1775 Mbps hızla sadece 8 saniyede indirebiliyor.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 router, Xiaomi markalı ürünlere uygun fiyatlı bir seçenek olarak geldi

Redmi AX5, Xiaomi'nin kendi Wi-Fi 6 router modellerinde kullandığı Mesh Networking ve Mixed Networking desteği ile birlikte geliyor. Bu sayede Wi-Fi sinyal kalitesinin her noktaya eşit ulaşması sağlanıyor ve kullanıcılara izlenmesi zor, daha güvenli bir ağ deneyimi sunuluyor. Xiaomi, şimdiye kadar Mi Router AX1800 ve Mi AIoT Router AX3600 olmak üzere iki Wi-Fi 6 router piyasaya sürmüştü. Ancak bu modeller fiyat noktasında tüm tüketicileri memnun etmeyi başaramamıştı.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 router, 14 nm süreci kullanılarak üretilen Qualcomm'un 5 çekirdekli kurumsal sınıf yonga seti tarafından destekleniyor. Ayrıca, donanım düzeyinde hızlanma için bağımsız bir NPU (ağ işlem birimi) içeriyor. Şirket ayrıca, cihazın akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere 128 cihaza bağlanacak şekilde optimize edildiğini açıkladı. Ayrıca, router'ın ayarları akıllı telefon uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor.

Redmi AX5 Wi-Fi 6 router fiyatı

The Redmi AX5 Wi-Fi 6 router'ın fiyatı 32 dolar olarak belirlendi ve cihaz yarın itibarıyla Çin'de ön siparişle satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinimyor.